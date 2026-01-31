Los artistas que se presentan este sábado en el Festival de Las Condes 2026. Foto: CHV

Este sábado, 31 de enero, es la segunda noche del Festival de Las Condes 2026, que cerrará con las presentaciones de tres invitados.

La jornada contará con artistas de la música y el humor en el Parque Padre Hurtado, junto a la animación de la dupla compuesta por Diana Bolocco y Cristián Riquelme.

Artistas del Festival de Las Condes

La programación del Festival de Las Condes 2026 señala que este sábado la jornada abrirá con la presentación de Ana Torroja, continuará con el humor de Luis Slimming y cerrará con Luis Jara.

El panorama veraniego tiene transmisión por las pantallas de Chilevisión, desde las 22:00 horas.

También se pueden ver las presentaciones de forma online en la señal web de chilevision.cl y la aplicación MiCHV.