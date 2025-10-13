Publican Sorteo General del Servicio Militar 2026: revisa con el RUT
Desde este lunes se encuentra la información proporcionada por la Dirección General de Movilización Nacional.
Desde este lunes se encuentra publicado el Sorteo General con los llamados a cumplir con el próximo Servicio Militar.
La información proviene de la Dirección General de Movilización Nacional, desde donde también se detallaron las fechas para los trámites a realizar.
Revisa el sorteo del Servicio Militar 2026
Se debe revisar el Sorteo General ingresando el RUN sin puntos y con guion en la página serviciomilitar.cl, que verifica si la persona deberá cumplir con la obligación durante 2026.
El llamado está dirigido a hombres de 18 años y aquellos que resultaron sorteados se suman a la lista de jóvenes inscritos anteriormente como voluntarios.
Para posponer o excluirse del Servicio Militar se permite presentar la documentación requerida hasta el 12 de noviembre, con motivos sociales o de estudio, de forma online o presencial en cantones de reclutamiento.
Según resume ChileAtiende, para la exclusión del servicio se deben acreditar alguno de los siguientes motivos:
- Imposibilidad física, psíquica o social
- Ser miembro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de Gendarmería de Chile
- Si cumplir el Servicio Militar generará un deterioro económico en el grupo familiar
- Casados, padres o futuros padres
- Condenados a pena aflictiva
- Ser descendiente por consanguinidad en línea recta y colateral, hasta segundo grado inclusive, de víctimas de violaciones a derechos humanos o de violencia política
Luego de esta etapa, en enero de 2026 se publicará la lista definitiva de jóvenes inscritos y sorteados para cumplir con el llamado.
Cabe recordar que para realizar esta labor se realiza una evaluación médica y militar, para posteriormente pasar al acuartelamiento en abril del próximo año.
