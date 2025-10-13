Publican Sorteo General del Servicio Militar 2026: revisa con el RUT

Revisa el sorteo del Servicio Militar 2026 con el RUT. Foto referencial de archivo

Desde este lunes se encuentra publicado el Sorteo General con los llamados a cumplir con el próximo Servicio Militar.

La información proviene de la Dirección General de Movilización Nacional, desde donde también se detallaron las fechas para los trámites a realizar.

Revisa el sorteo del Servicio Militar 2026

Se debe revisar el Sorteo General ingresando el RUN sin puntos y con guion en la página serviciomilitar.cl, que verifica si la persona deberá cumplir con la obligación durante 2026.

El llamado está dirigido a hombres de 18 años y aquellos que resultaron sorteados se suman a la lista de jóvenes inscritos anteriormente como voluntarios.

Para posponer o excluirse del Servicio Militar se permite presentar la documentación requerida hasta el 12 de noviembre, con motivos sociales o de estudio, de forma online o presencial en cantones de reclutamiento.

Según resume ChileAtiende, para la exclusión del servicio se deben acreditar alguno de los siguientes motivos:

Imposibilidad física, psíquica o social

Ser miembro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de Gendarmería de Chile

Si cumplir el Servicio Militar generará un deterioro económico en el grupo familiar

Casados, padres o futuros padres

Condenados a pena aflictiva

Ser descendiente por consanguinidad en línea recta y colateral, hasta segundo grado inclusive, de víctimas de violaciones a derechos humanos o de violencia política

Luego de esta etapa, en enero de 2026 se publicará la lista definitiva de jóvenes inscritos y sorteados para cumplir con el llamado.

Cabe recordar que para realizar esta labor se realiza una evaluación médica y militar, para posteriormente pasar al acuartelamiento en abril del próximo año.