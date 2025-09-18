Qué está abierto durante el feriado irrenunciable del 18 de septiembre. Foto referencial

Durante este jueves tiene lugar el primer feriado irrenunciable de las Fiestas Patrias, jornada en la que se prohíbe el funcionamiento habitual del comercio.

El día está marcado en el calendario por la Independencia Nacional y viene acompañado del viernes, 19 de septiembre, donde se conmemora a las Glorias del Ejército.

Qué está abierto el 18 de septiembre

Durante este jueves 18 de septiembre, feriado irrenunciable, solo pueden atender los siguientes establecimientos:

Restaurantes, cafés, pubs, discotecas y casinos.

Cines, salas de espectáculos y otros recintos recreativos.

Farmacias de urgencia o de turno.

Estaciones de servicio.

Tiendas de conveniencia que preparen alimentos en el local.

Pequeños negocios de barrio atendidos directamente por sus dueños o familiares.

Según ratificó la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), las actividades por parte de tiendas, supermercados y otros establecimientos se retoman durante el sábado, 20 de septiembre.