¿Quiénes deben desempeñarse como vocales de mesa en la segunda vuelta?
Las votaciones se realizarán durante este domingo, 14 de diciembre.
Este fin de semana se desarrolla el siguiente proceso de votaciones del año, ante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
El proceso está programado para el domingo, 14 de diciembre, donde la ciudadanía expresará sus preferencias entre las candidaturas de Jeannette Jara y José Antonio Kast.
Quiénes son los vocales de mesa en la segunda vuelta
Las personas que deban cumplir como vocales de mesa serán las mismas que desempeñaron la función en el último proceso de noviembre.
Para verificar la información se dispone del sitio consulta.servel.cl, donde se debe ingresar el RUN.
Aquellos que se presenten como vocal de mesa en las elecciones recibirán un pago de dos tercios de Unidades de Fomento, es decir, alrededor de $26.000.
Por el contrario, los designados que no cumplan con la función se arriesgan a una multa de 2 a 8 UTM, lo que se traduce entre $139.000 y $556.000 aproximadamente.
