BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Rating del domingo 23 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Revisa cuáles fueron los contenidos más vistos en la televisión abierta durante la jornada.

    Equipo de GrowthPor 
    Equipo de Growth
    Mega Investiga

    A diario la empresa Kantar Ibope Media elabora el rating que ayuda a ordenar los contenidos de televisión preferidos entre las audiencias.

    Con una nueva metodología, para sumar a la TV abierta la medición del consumo de contenidos en cable, plataformas digitales y dispositivos móviles, las preferencias a la hora de elegir entre las alternativas de la programación abarcan ahora un universo de 16,6 millones de personas.

    En televisión abierta nacional compiten principalmente los canales Chilevisión, Mega, Canal 13 y TVN, con una amplia oferta de producciones.

    Matinales, noticieros, teleseries y una variedad de propuestas de conversación y entretenimiento son parte de la parrilla de los canales de Chile que son protagonistas en la medición.

    Para conocer el rating diario en la TV, el registro abarca las 16 regiones a nivel nacional, permitiendo una mejor representación y precisión de los datos.

    El rating del domingo 23 de noviembre de 2025

    Estos son los programas más vistos el domingo 23 de noviembre, según el rating de televisión abierta elaborado por Kantar Ibope Media.

    1. Mega Investiga
    2. 133 Atrapados por la Realidad
    3. Teletrece
    4. Mundos Opuestos
    5. CHV Noticias Central
    6. Primer Plano
    7. Meganoticias Prime Domingo
    8. CHV Noticias Tarde
    9. Teletrece Tarde
    10. Socios por el Mundo (R)
    Rating 23 de noviembre. Foto: Kantar Ibope Media

    De acuerdo a Kantar Ibope Media, su medición incorpora el People Meter 7, tablet que optimiza la recopilación de datos en los hogares, junto a Focal Meter, dispositivo que mide el consumo de video en pantallas inteligentes, computadores, tablets y smartphones.

    Otro cambio significativo considera pasar de métricas en porcentajes a valores absolutos, que permiten conocer el número exacto de personas que consumen un determinado contenido.

    “La forma en que consumimos contenido cambió radicalmente con la digitalización y la medición de audiencia también debía evolucionar”, destaca Ignacio Mirchak, Country Leader de Kantar Ibope Media en Chile en el anuncio oficial.

    “Es un avance importante porque nos permitirá conocer el alcance real, optimizar la inversión publicitaria y mejorar la toma de decisiones estratégicas”, añade.

    Lee también:

    Más sobre:TelevisiónRatingCanalesProgramasCómo fue el ratingQuién ganó el ratingTransmisiónTVCHVChilevisiónMegaCanal 13TVN

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vallejo llama al Senado a escuchar “argumentos jurídicos” y dice que acusación contra Pardow “es un precedente peligroso”

    Presidente de Perú anuncia estado de emergencia en provincias que limitan con Chile y otros países ante avance de la delincuencia

    La campanilla se mira, pero no se toca: republicanos se estarían quedando fuera de la presidencia del Senado

    Naufragio en Caldera: dos tripulantes nadaron hasta tierra y un tercero se encuentra desaparecido

    “Kast popular”: la estrategia territorial del abanderado republicano para la segunda vuelta

    La arenga de Vodanovic a los PS como nueva jefa de comando de Jara

    Lo más leído

    1.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    2.
    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    3.
    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    4.
    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    5.
    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”

    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Servicios

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Cuándo serán los próximos debates presidenciales por las elecciones de segunda vuelta

    Cuándo serán los próximos debates presidenciales por las elecciones de segunda vuelta

    Rating del domingo 23 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 23 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Vallejo llama al Senado a escuchar “argumentos jurídicos” y dice que acusación contra Pardow “es un precedente peligroso”
    Chile

    Vallejo llama al Senado a escuchar “argumentos jurídicos” y dice que acusación contra Pardow “es un precedente peligroso”

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Cuándo serán los próximos debates presidenciales por las elecciones de segunda vuelta

    Decathlon prepara la apertura de su tienda número 15 en el Mercado Urbano Tobalaba
    Negocios

    Decathlon prepara la apertura de su tienda número 15 en el Mercado Urbano Tobalaba

    Andrés Velasco: “El gran conflicto hoy es entre populistas autoritarios y demócratas”

    Alcaldesa Camila Merino por revés de Cencosud en Vitacura: “No midamos todo con la misma vara de la permisología”

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años
    Tendencias

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    3 recomendaciones para evitar caer en estafas durante el Black Friday

    Corte de Apelaciones confirma condena a Gabriel Ruiz Tagle por uso de información privilegiada en venta de Blanco y Negro
    El Deportivo

    Corte de Apelaciones confirma condena a Gabriel Ruiz Tagle por uso de información privilegiada en venta de Blanco y Negro

    Cambios en el directorio, problemas en el Santa Laura y desfile de técnicos: las causas de la debacle de Unión Española

    La postura de Jorge Segovia respecto de la venta de Unión Española

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025
    Finde

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Nace una nueva Sonora de Tommy Rey con su hijo y Chile tendrá dos grupos reviviendo el repertorio del fallecido cantante
    Cultura y entretención

    Nace una nueva Sonora de Tommy Rey con su hijo y Chile tendrá dos grupos reviviendo el repertorio del fallecido cantante

    FLUVIAL 2025 presenta su programa de conferencias y anuncia nuevos invitados internacionales

    Muere a los 81 años Jimmy Cliff, leyenda del reggae

    Presidente de Perú anuncia estado de emergencia en provincias que limitan con Chile y otros países ante avance de la delincuencia
    Mundo

    Presidente de Perú anuncia estado de emergencia en provincias que limitan con Chile y otros países ante avance de la delincuencia

    EE.UU. aumenta presión contra Maduro con medida contra Cartel de los Soles y visita de alto militar al Caribe

    Expremier británico David Cameron revela que padece cáncer de próstata y que ya recibió tratamiento

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile
    Paula

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad