Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator
Se reveló la lista de invitados que también incluye a Chappel Roan, Deftones, Skrillex y Lorde.
Este jueves, 28 de agosto, se reveló el line up completo de artistas invitados a la próxima edición de Lollapalooza Chile 2026.
Cabe recordar que el esperado festival de música marcará un hito en su nueva versión, regresando al tradicional Parque O’Higgins a lo largo de tres jornadas, los días viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo.
Respecto a la venta de entradas, esta se realiza mediante la página Ticketmaster, donde gran parte de la primera etapa se encuentra agotada y próximamente se habilitarán más boletos de pases diarios y de tres días.
Artistas de Lollapalooza Chile 2026
Lollapalooza reveló el cartel de invitados a la edición 2026, encabezado por Sabrina Carpenter, Tyler The Creator, Chappel Roan, Deftones, y Skrillex.
A ellos se suman los Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y Los Bunkers.
Revisa la lista completa de confirmados al festival a continuación:
