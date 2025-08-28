SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

Se reveló la lista de invitados que también incluye a Chappel Roan, Deftones, Skrillex y Lorde.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026. Foto referencial

Este jueves, 28 de agosto, se reveló el line up completo de artistas invitados a la próxima edición de Lollapalooza Chile 2026.

Cabe recordar que el esperado festival de música marcará un hito en su nueva versión, regresando al tradicional Parque O’Higgins a lo largo de tres jornadas, los días viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo.

Respecto a la venta de entradas, esta se realiza mediante la página Ticketmaster, donde gran parte de la primera etapa se encuentra agotada y próximamente se habilitarán más boletos de pases diarios y de tres días.

Artistas de Lollapalooza Chile 2026

Lollapalooza reveló el cartel de invitados a la edición 2026, encabezado por Sabrina Carpenter, Tyler The Creator, Chappel Roan, Deftones, y Skrillex.

A ellos se suman los Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y Los Bunkers.

Revisa la lista completa de confirmados al festival a continuación:

Más sobre:MúsicaLollapaloozaLollapalooza ChileLollapalooza 2026Lollapalooza Chile 2026Line upLineupCartelInvitadosArtistasArtistas invitadosConfirmadosTicketmasterLine up Lollapalooza 2026Lineup Lollpalooza 2026

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Kast en picada contra ministros que critican su propuesta en pensiones: “Están haciendo lo mismo que Jara, mentir”

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”

“Plata para todos los chilenos”: Valencia da luces sobre el destino de avioneta y autos incautados en causa por lavado

Ante dichos de Carmona: Juan Andrés Lagos acusa “agresividad” en el oficialismo para “estigmatizar y silenciar” a militantes PC

Spots con Corona y Casillero del Diablo: Las pruebas de Pedro Pascal contra la marca “Pedro Piscal”

Corredora de bolsa y AGF del Banco de Chile presentan querella por avisos falsos

Lo más leído

1.
Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

2.
Sebastián Jans, líder de los masones: “La candidatura de Daniel Jadue tensiona a la masonería y al sistema político”

Sebastián Jans, líder de los masones: “La candidatura de Daniel Jadue tensiona a la masonería y al sistema político”

3.
“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

4.
Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

5.
Deja millones en la UC: Norwich vende a Marcelino Núñez al Ipswich en uno de los traspasos más altos de la Championship

Deja millones en la UC: Norwich vende a Marcelino Núñez al Ipswich en uno de los traspasos más altos de la Championship

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Servicios

Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

Rating del miércoles 27 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 27 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

“Plata para todos los chilenos”: Valencia da luces sobre el destino de avioneta y autos incautados en causa por lavado
Chile

“Plata para todos los chilenos”: Valencia da luces sobre el destino de avioneta y autos incautados en causa por lavado

Ante dichos de Carmona: Juan Andrés Lagos acusa “agresividad” en el oficialismo para “estigmatizar y silenciar” a militantes PC

Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

Spots con Corona y Casillero del Diablo: Las pruebas de Pedro Pascal contra la marca “Pedro Piscal”
Negocios

Spots con Corona y Casillero del Diablo: Las pruebas de Pedro Pascal contra la marca “Pedro Piscal”

Corredora de bolsa y AGF del Banco de Chile presentan querella por avisos falsos

Escala disputa entre Lisa Cook y Donald Trump: gobernadora de la Fed demanda al presidente

Conflicto entre EE.UU. y Venezuela: los 5 países de Latinoamérica que ya tomaron una postura
Tendencias

Conflicto entre EE.UU. y Venezuela: los 5 países de Latinoamérica que ya tomaron una postura

Qué se sabe del despliegue de 8 buques de guerra de EEUU para combatir a los carteles y cómo inquieta a Venezuela

Por qué el Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar pronto

En vivo: sigue el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League
El Deportivo

En vivo: sigue el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League

Pipo Gorosito quiere que la Conmebol borre a la U e Independiente de la Sudamericana: “Dios quiera que sea así”

Gabriel Suazo es inscrito por Sevilla y ya puede debutar en la liga española

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto
Finde

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Lollapalooza Chile apunta a la nueva generación y vienen Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Tyler, the Creator y Deftones
Cultura y entretención

Lollapalooza Chile apunta a la nueva generación y vienen Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Tyler, the Creator y Deftones

Así se hizo Millonario, el documental sobre supuesto ganador del Kino: “En un minuto empezó a pelear por limpiar su imagen”

Il Posto presenta exposición que reúne obras del destacado artista chileno Ricardo Yrarrázaval

La ONU condena el “inaceptable” ataque de Rusia contra Kiev y reclama “el fin inmediato” de los bombardeos
Mundo

La ONU condena el “inaceptable” ataque de Rusia contra Kiev y reclama “el fin inmediato” de los bombardeos

Abuelos en la “pobreza degradante” y jóvenes invirtiendo en la bolsa: La crisis de las pensiones en Alemania

Las autoridades de Gaza acusan a Israel de “mentir” para “desplazar a la fuerza” a la población

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”
Paula

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”

Lupus, el gran imitador

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”