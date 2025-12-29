SUSCRÍBETE POR $1100
    Revisa los horarios de supermercados y malls previo al Año Nuevo

    Durante esta semana se vuelven a aplicar cambios en el funcionamiento del comercio ante la esperada celebración y el siguiente feriado irrenunciable.

    Sandar Estrella Oporto 
    Sandar Estrella Oporto
    Revisa los horarios de supermercados y malls previo al Año Nuevo. Foto referencial de archivo

    Nos encontramos en la última semana del año, donde la actividad comercial presenta cambios ante la víspera de Año Nuevo y el posterior feriado irrenunciable con el que inicia el 2026.

    Cabe recordar que establecimientos como supermercados y malls cuentan con horarios especiales para los próximos días para recibir a los consumidores que preparan su celebración.

    Se debe tener en cuenta que la actividad comercial considera un cierre anticipado de los locales durante el miércoles 31 de diciembre.

    Luego, el jueves 1 de enero la mayoría de establecimientos estarán cerrados por el feriado irrenunciable.

    Según indica la Dirección del Trabajo, la actividad comercial se podrá retomar a las 06:00 horas del viernes 2 de enero de 2026.

    Para la planificación de las próximas compras, revisa el funcionamiento especial del comercio, según la información proporcionada hasta el momento por las principales cadenas mediante redes sociales y sitios web.

    Horarios del comercio por el Año Nuevo

    Lider

    • Miércoles 31 de diciembre abierto hasta las 18:00 horas en Lider y hasta las 18:30 horas en Express
    • Jueves 1 de enero cerrado

    Jumbo

    • Miércoles 31 de diciembre abierto hasta las 18:30 horas
    • Jueves 1 de enero cerrado

    Santa Isabel

    • Miércoles 31 de diciembre cierra a las 18:30 horas
    • Jueves 1 de enero todos los locales cerrados

    Tottus

    • Miércoles 31 de diciembre con cierre anticipado a las 18:30 o 19:00 horas según local (detalle aquí).
    • Jueves 1 de enero cerrado

    Parque Arauco

    • Miércoles 31 de diciembre funciona de 9:00 a 18:00 horas
    • Jueves 1 de enero cerrado a excepción de Cinépolis, Mori y algunos restaurantes

    Mall Plaza

    • Miércoles 31 de diciembre abierto hasta las 18:00 horas
    • Jueves 1 de enero solo abre gastronomía y entretención

    Por su parte, durante el feriado irrenunciable del 1 de enero solo podrán funcionar los siguientes establecimientos

    • Restaurantes
    • Clubes
    • Cines
    • Espectáculos en vivo
    • Discotecas
    • Pubs
    • Casinos
    • Farmacias de urgencia o de turno
    • Expendios de combustible
    • Tiendas de conveniencia que preparen alimentos
    • Negocios atendidos por sus propios dueños o familiares directos

