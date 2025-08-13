Revisa los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo

Revisa los horarios y rutas con peaje a luca desde por el fin de semana largo. Foto referencial de archivo

Llega un próximo fin de semana largo y, ante la ocasión en que familias viajan dentro del país, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) presentó el plan de contingencia que incluye el llamado peaje a luca.

La iniciativa que permite pagar una tarifa rebajada en determinadas rutas del país es parte de las medidas a aplicar en las carreteras concesionadas por la masiva salida de autos alrededor de este viernes, 15 de agosto, feriado por la conmemoración religiosa de la Asunción de la Virgen.

Ante la próxima fecha, desde el MOP se proyecta la salida de más de 422 mil vehículos desde la Región Metropolitana, los que se concentran durante este jueves y viernes, con 140 mil y 126 mil respectivamente.

Para el retorno, la estimación considera a 142 mil autos viajando hacia la capital.

En esa línea, se presentaron los horarios con peaje a luca para vehículos livianos, que aplican para la salida los días jueves y viernes, además del domingo para el retorno a la RM.

Ruta 68

Salida de la RM en Lo Prado y Zapata, en dirección a la costa.

Jueves 14 de 07:00 a 13:00 horas.

Viernes 15 de 07:00 a 10:00 horas.

Retorno a la RM en Lo Prado y Zapata, en dirección a Santiago.

Domingo 17 de 07:00 a 13:00 horas.

Ruta 5 Norte

Salida de la RM en Las Vegas, ambos sentidos.

Jueves 14 de 07:00 a 13:00 horas.

Viernes 15 de 07:00 a las 10:00 horas.

Retorno a la RM en Las Vegas, ambos sentidos.

Domingo 17 de 07:00 a 13:00 horas.