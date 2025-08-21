Rüfüs Du Sol regresa a Chile: revisa la fecha y cuándo es la venta de entradas. Foto referencial de archivo

Rüfüs Du Sol prepara la gira más grande de su carrera por Sudamérica y Chile se encuentra entre los destinos que visitarán, junto a escenarios de Argentina, Brasil y Colombia.

La fecha en suelo nacional es para principios del próximo año, el 22 de febrero de 2026 , donde se presentarán en el Movistar Arena.

El trío electrónico ganador de un Grammy se reencontrará con sus fanáticos tras su actuación como cabeza de cartel de la reciente edición de Lollapalooza.

Venta de entradas para Rüfüs Du Sol

Se anunció que la venta de entradas para la próxima fecha de Rüfüs Du Sol en Chile se realizará mediante Puntoticket.

El proceso comenzará el lunes 25 de agosto, mediante una preventa exclusiva para clientes Entel o pagando con tarjeta Santander, quienes podrán acceder a un descuento del 20%.

Posteriormente se activará la venta general, el miércoles 27 de agosto.