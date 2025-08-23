SUSCRÍBETE
Se anticipan hasta -3°C: revisa qué temperaturas se esperan para este domingo en el país

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la región Metropolitana tendrá para este domingo una máxima entre los 14 y 16 grados.

María José HalabiPor 
María José Halabi

De acuerdo a los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la región Metropolitana tendrá las más bajas temperaturas para este domingo 24.

Por su lado, la máxima se registra en la región de Atacama, con 25º.

A un mes de la primavera, la RM ha tenido uno de los inviernos más helados.

Para este fin de semana, de acuerdo a Meteored y DMC, llegaría una masa de aire frío importante que, con los restos del sistema frontal, provocará un gran descenso en las temperaturas.

Desde Meteored, calificaron esto como “frío histórico” para Santiago.

Cuáles son las temperaturas para este domingo

Para este domingo en la región de Arica y Parinacota se registran como mínimo 16 grados y una máxima de 19º.

En el caso de la región de Tarapacá, Iquique también tendrá un mínimo de 16 grados y una máxima de 18º.

Por su lado, para Antofagasta se registran para este domingo una mínima de 13º y una máxima de 18.

En la región de Atacama, Copiapó tendrá mínimo 10 grados para este domingo y una máxima de 25º.

Para la zona de La Serena, de la región de Coquimbo, tendrá una mínima de 3 grados y una máxima de 16º.

Le sigue Valparaíso, que también tendrá para este domingo una mínima de 3 grados y una máxima de 16º.

En el caso de Viña del Mar, este domingo tendrá una mínima de 2º y un máxima de 17 grados.

En la región Metropolitana, las temperaturas van a variar entre los -3º y -2º. La máxima será entre 14 y 16 grados.

Ya para la región de Libertador Bernardo O´Higgins, Rancagua tendrá una mínima de -3º y una máxima de 12º.

Por su lado, en El Maule las cifras rondarán entre el 0º y 1º como mínima y 16º y 17º como máxima para este domingo.

Le sigue la región del Ñuble, con 3º como mínima y entre 14 y 15 grados como máxima.

En el Biobío, de acuerdo al DMC, la mínima serán entre 6 a 7º y la máxima entre 13 y 15º.

Ya más al sur, la región de La Araucanía registra una mínima entre 5 y 7 grados. Así, habrá una máxima de 12º en Temuco.

En Los Ríos, la mínima será de 9º para Valdivia y una máxima de 13º.

Para Los Lagos, en Puerto Montt se registra una mínima de 8º y una máxima de 12º. Lo mismo que para Osorno.

Aysén tendrá para este domingo una mínima de 7º y una máxima de 9º. En el caso de Caleta Tortel, habrá una mínima de 4º y un máxima de 6º.

Finalmente, para Magallanes habrá una mínima de 2 grados para Punta Arenas y una máxima de 8º. Lo mismo para Puerto Natales.

Por su lado, el Archipiélago Juan Fernández tendrá para este domingo una mínima de 11º y 15º como máxima.

