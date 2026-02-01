Senapred ordena evacuar el sector de Quillahue Sur, en San Nicolás, por el avance de un incendio forestal
Se habría emitido una alerta SAE para coordinar los movimientos de la población y alertar del peligro.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó la tarde de este domingo evacuar el sector de Quillahue Sur, en la comuna de San Nicolás, región de Ñuble.
La medida por parte del organismo se debería al avance de un incendio forestal en la zona. Por lo mismo, se habría emitido una alerta SAE para movilizar a la población y coordinar los próximos movimientos.
“Recuerda actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades”, agregó el servicio a través de sus redes sociales.
Alerta roja en San Nicolás
Debido al desarrollo de este incendio forestal, Senapred terminó por decretar alerta roja comunal en San Nicolás.
Según la información por parte de la dirección regional de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), las llamas son una “amenaza inminente a 10 viviendas, ubicadas en el sector Huanpuli a una distancia promedio de 10 metros”. Además de lo anterior, señalan que el siniestro presentaría “rápida propagación”.
Para combatir el siniestro “Norte Lajuelas”, se dispuso la colaboración del cuerpo de bomberos de San Nicolás. Conaf, por su parte, dispuso la presencia de tres brigadas, además de dos aviones cisterna y tres helicópteros.
También estarían trabajando brigadistas de las empresas Arauco y Cambuim.
