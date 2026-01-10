SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras sismo 6.8 en Indonesia
Las autoridades indican que no se prevén efectos en territorio chileno, y que se mantiene la vigilancia habitual ante cualquier cambio en las condiciones.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) comunicó que un sismo de magnitud 6.8 se registró esta jornada a las 11.58 horas, ubicado a 317 km al norte de Ternate, Indonesia.
Según la evaluación preliminar del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), las características del evento no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
Senapred reitera a la población que la información oficial sobre eventos sísmicos y posibles tsunamis está disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM), y recomienda seguir únicamente los canales oficiales para alertas y comunicados.
