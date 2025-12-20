Solicitan evacuar Población 18 de Septiembre de La Serena por incendio forestal

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó la evacuación de la Población 18 de Septiembre, en La Serena, Región de Coquimbo, por el desarrollo de un incendio forestal.

Fue a las 15:08 horas que el organismo hizo activación de la mensajería SAE, pidiendo a la población salir del lugar debido al avance del siniestro que se localiza en el Parque Coll, de la mencionada comuna.

En esa línea, se solicitó a las personas actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y equipos de respuesta dispuestos en la zona.

#SENAPREDInforma

Por incendio forestal SENAPRED solicita evacuar sector Población 18 de Septiembre en la comuna de La Serena, Región de Coquimbo.#SENAPRED activó mensajería SAE. Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la… pic.twitter.com/RJCzTeBQg3 — SENAPRED (@Senapred) December 20, 2025

Paralelo a ello, desde Carabineros de la Región de Coquimbo confirmaron un corte preventivo del tránsito en el sector de la rotonda Amunategui, hacia el oriente, por la calle 18 de Septiembre.

Al mismo tiempo, llamaron a evitar transitar por vías cercanas y preferir alternativas.