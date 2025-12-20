Solicitan evacuar Población 18 de Septiembre de La Serena por incendio forestal
Desde el organismo llamaron a acatar las indicaciones de la autoridad durante la evacuación.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó la evacuación de la Población 18 de Septiembre, en La Serena, Región de Coquimbo, por el desarrollo de un incendio forestal.
Fue a las 15:08 horas que el organismo hizo activación de la mensajería SAE, pidiendo a la población salir del lugar debido al avance del siniestro que se localiza en el Parque Coll, de la mencionada comuna.
En esa línea, se solicitó a las personas actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y equipos de respuesta dispuestos en la zona.
Paralelo a ello, desde Carabineros de la Región de Coquimbo confirmaron un corte preventivo del tránsito en el sector de la rotonda Amunategui, hacia el oriente, por la calle 18 de Septiembre.
Al mismo tiempo, llamaron a evitar transitar por vías cercanas y preferir alternativas.
