Stranger Things, temporada 5: cuándo se estrenan los episodios del volumen 2

Quedada cada vez menos para ver el desenlace de la temporada 5 de Stranger Things, que mantiene intrigados a los fanáticos de la historia del pueblo de Hawkins.

“Todo lo que creíamos saber sobre el Otro Lado era totalmente erróneo”, advierte la sinopsis del gigante Netflix en la reciente liberación del tráiler, que muestra las nuevas imágenes de lo que serán los próximos capítulos.

El llamado Volumen 2 finalizará la última entrega de la exitosa producción y mostrará el esperado final para el grupo protagonista, quienes mantienen su objetivo de matar a Vecna.

Cuándo sale Stranger Things 5 Volumen 2

El Volumen 2 de la temporada 5 de Stranger Things se estrenará en dos partes, con las siguientes fechas y horario de Chile:

Episodios 5 al 7 se estrenan el 25 de diciembre a las 22:00 horas.

Episodio final se estrena el 31 diciembre a las 22:00 horas.

Revisa a continuación el tráiler de los episodios restantes de la producción de Netflix.