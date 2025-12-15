SUSCRÍBETE POR $1100
    Stranger Things, temporada 5: cuándo se estrenan los episodios del Volumen 2

    El gigante Netflix liberó el adelanto que muestra las nuevas imágenes de lo que ocurrirá en diciembre.

    Sandar Estrella Oporto
    Stranger Things, temporada 5: cuándo se estrenan los episodios del volumen 2. Foto referencial Netflix COURTESY OF NETFLIX

    Quedada cada vez menos para ver el desenlace de la temporada 5 de Stranger Things, que mantiene intrigados a los fanáticos de la historia del pueblo de Hawkins.

    “Todo lo que creíamos saber sobre el Otro Lado era totalmente erróneo”, advierte la sinopsis del gigante Netflix en la reciente liberación del tráiler, que muestra las nuevas imágenes de lo que serán los próximos capítulos.

    El llamado Volumen 2 finalizará la última entrega de la exitosa producción y mostrará el esperado final para el grupo protagonista, quienes mantienen su objetivo de matar a Vecna.

    Cuándo sale Stranger Things 5 Volumen 2

    El Volumen 2 de la temporada 5 de Stranger Things se estrenará en dos partes, con las siguientes fechas y horario de Chile:

    • Episodios 5 al 7 se estrenan el 25 de diciembre a las 22:00 horas.
    • Episodio final se estrena el 31 diciembre a las 22:00 horas.

    Revisa a continuación el tráiler de los episodios restantes de la producción de Netflix.

    Stranger Things, temporada 5: cuándo se estrenan los episodios del volumen 2
    Inédito: encuentran la evidencia más antigua de fabricación de fuego por humanos
    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini visita a Rayo Vallecano en la liga española
    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    "Una batalla tras otra": la nueva película de Leonardo DiCaprio llega a las pantallas de HBO Max
    Aseguran que María Corina Machado se fracturó una vértebra en su salida de Venezuela a Oslo
    Petra, la belleza de decir adiós
