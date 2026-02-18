SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Se emitió un nuevo informe semanal de valores desde Enap que aplica a partir de este jueves.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días. Foto referencial de archivo MARCELO HERNANDEZ/ATONCHILE

    Se dispone de nueva información sobre los valores de los combustibles para los próximos días, que no presenta cambios significativos, a excepción de un alza del kerosene.

    Los datos son publicados desde Enap, a través de su informe semanal de precios, que da cuenta de los costos a considerar cada semana.

    Precio de la bencina desde el jueves 19 de febrero

    Los precios de los combustibles presentan las siguientes variaciones para esta semana:

    • Gasolina de 93 octanos tiene una variación de $0 por litro
    • Gasolina de 97 octanos tiene una variación de $0 por litro
    • Kerosene sube $55,5 por litro
    • Diésel tiene una variación de $0 por litro
    • GLP de uso vehicular tiene una variación de $0 por litro

    Cabe recordar que Enap aclara que su publicación “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno”, por lo que los totales a pagar por el consumidor final están a cargo de las compañías distribuidoras, que los determinan de forma autónoma.

    ¿Sube o baja la bencina? Precios del combustible. Foto referencial Marcelo Hernandez/Aton Chile MARCELO HERNANDEZ/ATONCHILE

    Para la estimación de precios, la empresa explica que tiene en cuenta los valores de importación de productos desde un mercado de referencia cercano y profundo (Costa del Golfo de Estados Unidos) y otros costos propios de la actividad de importación de combustibles, como el transporte marítimo hasta Chile.

    Junto con lo anterior, también se consideran las normas de funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles y del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo.

    Lee también:

    Más sobre:CombustibleBencinaParafinaKerosenePrecio de la bencinaEnapInforme semanal de precios

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vallejo critica que “todo se lea como un amarre” y llama al siguiente gobierno a “cuidar el tono”

    Andrónico Luksic en clave vacaciones: destaca paisajes de la Patagonia chilena durante un recorrido en bicicleta

    Corte acoge recurso de excapitán imputado en caso por muerte del conscripto Franco Vargas y revierte su prisión preventiva

    Senapred anuncia alerta roja en Lampa por incendio forestal y solicita evacuar sector de La Resiliencia

    Flea confirma que Red Hot Chili Peppers trabajan nueva música en la casa de John Frusciante

    Chile se suma a declaración conjunta de más de 100 Estados para condenar planes de Israel de expandirse en Cisjordania

    Lo más leído

    1.
    A qué hora y quién transmite el partido de O’Higgins vs. Bahía por la Copa Libertadores

    A qué hora y quién transmite el partido de O’Higgins vs. Bahía por la Copa Libertadores

    2.
    Temblor hoy, miércoles 18 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 18 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río de Janeiro

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río de Janeiro

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen por la Champions League

    Vallejo critica que “todo se lea como un amarre” y llama al siguiente gobierno a “cuidar el tono”
    Chile

    Vallejo critica que “todo se lea como un amarre” y llama al siguiente gobierno a “cuidar el tono”

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Corte acoge recurso de excapitán imputado en caso por muerte del conscripto Franco Vargas y revierte su prisión preventiva

    Andrónico Luksic en clave vacaciones: destaca paisajes de la Patagonia chilena durante un recorrido en bicicleta
    Negocios

    Andrónico Luksic en clave vacaciones: destaca paisajes de la Patagonia chilena durante un recorrido en bicicleta

    Chile registra la mejor cifra de turistas extranjeros desde 2017 y argentinos encabezan por cuarto año consecutivo

    CEO de Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile: “Venimos a invertir a largo plazo, venimos a quedarnos”

    Quién era Cass Lacelle, la estrella de un reality estadounidense que falleció a los 34 años
    Tendencias

    Quién era Cass Lacelle, la estrella de un reality estadounidense que falleció a los 34 años

    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito

    Los hijos de los trabajadores de Chernobyl tienen mutaciones en su ADN, según un reciente estudio

    Óscar Opazo acuerda su arribo como flamante refuerzo de Everton
    El Deportivo

    Óscar Opazo acuerda su arribo como flamante refuerzo de Everton

    La reacción de Gianni Infantino tras la denuncia de racismo de Vinícius Júnior en el triunfo del Real Madrid ante Benfica

    Las horas claves de Aníbal Mosa en su lucha por tomar el control absoluto de Colo Colo

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza
    Tecnología

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    1 de cada 3 chilenos sigue en modo teletrabajo: cómo armar el “setup” perfecto para hacer home office

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Flea confirma que Red Hot Chili Peppers trabajan nueva música en la casa de John Frusciante
    Cultura y entretención

    Flea confirma que Red Hot Chili Peppers trabajan nueva música en la casa de John Frusciante

    Rey del Ring llega al streaming: dónde ver la película con Marko Zaror y Benjamín Vicuña

    Bad Bunny a la pantalla: protagonizará su primera película dirigida por Residente y con Edward Norton y Javier Bardem

    La agenda de nueve puntos entre Chile y Bolivia tras la asunción de Kast
    Mundo

    La agenda de nueve puntos entre Chile y Bolivia tras la asunción de Kast

    La alternativa de Canadá a la Doctrina Trump para las Américas

    Guía para entender la inestabilidad política en Perú: ocho presidentes en una década

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?
    Paula

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard

    Crema de choclo y albahaca con camarones