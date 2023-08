Superluna azul: cuándo y a qué hora se podrá ver en Chile

La superluna azul, de acuerdo a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa), sucede cuando, a lo largo de un mismo mes, ocurren dos lunas llenas.

De esta manera, debido a que la Luna llena de este miércoles 30 es la segunda que sucederá durante el mes de agosto, se califica al hecho como superluna.

Por ende, como señala la Nasa, este nombre no “tiene nada que ver con el color de la Luna, por lo que la superluna azul en realidad no se verá azul”.

¿Cuándo y a qué hora ver la superluna azul en Chile?

Conforme a lo indicado por la Nasa, la superluna azul será visible este miércoles 30 de agosto a las 21:36 horas en el horario de Chile continental.

No obstante, debido a la diferencia horaria, en la Isla de Pascua, la Luna será visible a las 19:36 horas, mientras que, en Puerto Natales, Punta Arenas y Cabo de Hornos se podrá presenciar a las 22:36 horas.

Además, la agencia estadounidense señala que, durante este evento, Saturno aparecerá cerca de la Luna “y parecerá girar en el sentido de las agujas del reloj alrededor de la Luna a medida que avance la noche”.

Lo anterior, provocaría que la Luna parezca llena por tres días seguidos, es decir, tendría esta forma hasta el viernes 1 de septiembre por la mañana.

Revisa cómo ver la superluna azul en Chile. Foto referencial.

¿Cómo se puede ver?

En el caso de querer apreciar la superluna azul, las personas solo deberán mirar al cielo y localizar el lugar en el que está ubicado el satélite natural.

No obstante, se debe volver a mencionar que esta Luna no cambiará de color, por lo que no tendrá un aspecto azul, sino que tendrá las mismas tonalidades de casi todos los demás días, aunque sí se debe mencionar que estará llena.