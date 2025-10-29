SUSCRÍBETE
Termina el plazo de excusas para vocales de mesa: ¿Cuáles con las justificaciones válidas?

Se dispone de una serie de motivos que permiten ausentarse de cumplir con la función. Luego de este plazo se publicará una nómina definitiva con las personas reemplazantes de aquellos que se excusen.

Sandar Estrella Oporto 
Sandar Estrella Oporto
Foto referencial de archivo JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Hasta este miércoles, 29 de octubre, las personas designadas como vocales de mesa que no puedan cumplir con la función tienen permitido presentar sus excusas.

Cabe recordar que los datos electorales se encuentran disponibles desde el pasado sábado en la plataforma consulta.servel.cl, donde ingresando el RUN se informa si la persona fue designada para la labor, además de otras informaciones como el local y mesa de votación.

Cómo excusarse de ser vocal de mesa

Las excusas para vocales de mesa se deben presentar ante la Junta Electoral correspondiente, hasta este miércoles.

Entre las justificaciones válidas según la Ley 18.700 se encuentran las siguientes:

  • Tener más de 70 años de edad.
  • Estar ausente del país o radicado en alguna localidad distante a más de 300 kilómetros o con la que no haya comunicaciones expedidas.
  • Estar comprendido entre las causales de inhabilidad o haber sido designado miembro del Colegio Escrutador.
  • Durante el periodo de embarazo.
  • Padre o madre de un menor de 2 años.
  • Cuidadores de adultos mayores o personas con necesidades especiales, dependencia o discapacidad, además de quienes se desempeñen en establecimientos de larga estadía.
  • Encontrarse física o mentalmente imposibilitado de ejercer la función.
  • Cumplir labores en establecimientos hospitalarios.

En tanto, para este sábado, 1 de noviembre, se encuentra programada la publicación de la nómina definitiva de vocales de mesa, que incluye a las personas llamadas como reemplazantes tras el periodo de excusas.

Se trata de una labor obligatoria que se deberá cumplir durante las elecciones presidenciales y parlamentarias del domingo, 16 de noviembre.

Cada persona que desarrolle dicha función contará con el pago de dos tercios de Unidas de Fomento, es decir, alrededor de $26.000.

Por su parte, incumplir con la obligación se traduce en multas desde 2 a 8 UTM, equivalentes a montos desde $138.000 hasta $554.000 aproximadamente.

Termina el plazo de excusas para vocales de mesa: ¿Cuáles con las justificaciones válidas?
