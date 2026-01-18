Toque de queda en algunas zonas del Biobío: qué implica la medida (y desde qué hora rige)

Se decretó toque de queda este domingo en la región del Biobío como parte de las medidas adoptadas para enfrentar la emergencia por incendios forestales y reforzar el control en las zonas afectadas.

Según confirmó la Jefatura de la Defensa Nacional (Jedena) del Biobío, encabezada por el contraalmirante Edgardo Acevedo, la medida aplicará en las comunas de Penco, Nacimiento y Laja entre las 20:00 horas de este domingo y las 06:00 horas del lunes.

En el caso de Lirquén —localidad ubicada en Penco— se decretó un toque de queda total, que comenzará a las 19:00 horas y se mantendrá vigente “hasta nuevo aviso”.

¿Qué implica el toque de queda?

El toque de queda prohíbe la circulación de personas y vehículos durante el horario establecido, por lo que la población deberá permanecer al interior de sus domicilios, salvo excepciones autorizadas.

Solo podrán transitar, por motivos operativos, equipos y personal vinculados a la emergencia, como Bomberos, Conaf, Senapred, asistencia de salud, Servicio Médico Legal, además de policías, militares y funcionarios municipales o regionales, entre otros servicios públicos o privados que trabajen en el control del incendio y en la implementación de la medida.

En caso de requerir desplazamiento, las personas podrán solicitar un salvoconducto en cualquier comisaria.