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    Comienzan proyectos del Fondo 55+ de Entel para digitalización de personas mayores

     
    Vecinos, ex alumnas de Conectadas +55 en su primera versión, autoridades y representantes de empresas y ONG en el lanzamiento. Macarena Arellano

    En conjunto con la Municipalidad de Renca, se realizó en “La Fábrica” el lanzamiento de dos proyectos de los ganadores del Fondo 55+ de Entel: “Conectadas 2.0” de ONG Innovacien y Red Aprender; e “Iniciativa Plateada” de Skillnest.

    En la instancia, se abrió además la convocatoria para más de 100 becas dirigidas a personas mayores emprendedoras.

    “La importancia de mantenernos activos, conectados y usando la tecnología es cada vez más importante. En Entel sabemos que cuando una persona mayor deja de depender de terceros digitalmente, gana la capacidad de permanecer conectada, activa y relevante social y económicamente”.

    Francisca Florenzano, gerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de Entel

    Así, los programas buscan fortalecer las competencias tecnológicas para la autonomía y desarrollo económico de los participantes.

    Comienzan proyectos del Fondo 55+ de Entel para digitalización de personas mayores Mónica Nawrath, ex alumna de la primera versión del programa Conectadas +55. Macarena Arellano
    Comienzan proyectos del Fondo 55+ de Entel para digitalización de personas mayores Claudio Castro, alcalde de Renca; Mónica Nawrath, ex alumna del programa Conectadas +55; Francisca Florenzano, gerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de Entel; y David Leal, director ejecutivo de la ONG Innovacien. Macarena Arellano
    Comienzan proyectos del Fondo 55+ de Entel para digitalización de personas mayores Pamela Zahler, directora de Proyectos de Red Aprender; Magdalena Fernández, líder de Sostenibilidad de Banco Falabella; y Patricia Muñoz, gerente de Comunicaciones Corporativas y Grupos de interés de Entel. Macarena Arellano
    Comienzan proyectos del Fondo 55+ de Entel para digitalización de personas mayores María Valdés, ex alumna Conectadas +55; Amada Ortiz, ex alumna del mismo programa. Macarena Arellano
    Comienzan proyectos del Fondo 55+ de Entel para digitalización de personas mayores Jaime Álvarez, líder de Innovación Pública y Transformación digital en La Fábrica - Renca; Francisca Florenzano, gerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de Entel; y Sebastián Espinosa, director ejecutivo de Skillnest. Macarena Arellano
    Comienzan proyectos del Fondo 55+ de Entel para digitalización de personas mayores Carlos Barrera junto a Virginia Santander, ex alumnos. Macarena Arellano
    Comienzan proyectos del Fondo 55+ de Entel para digitalización de personas mayores Erica Marileo y María Bustos, ambas ex alumnas. Macarena Arellano
    Comienzan proyectos del Fondo 55+ de Entel para digitalización de personas mayores Arturo Domínguez, analista senior de Proyectos Sociales de Entel; Daniela Ramírez-Benavides, líder de Estrategia y Desarrollo de SeniorLab UC; y Fabiola Díaz, ex alumna.ejecutivo de Skillnest. Macarena Arellano
    Comienzan proyectos del Fondo 55+ de Entel para digitalización de personas mayores Valente Alarcón, encargado de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad de Renca; Nicolás Aravena, analista de Entel; Isabel Madrid, alumna de los Programas de Habilidades Digitales; y Karla Meneses, encargada del departamento Personas Mayores de la Municipalidad. Macarena Arellano
    Comienzan proyectos del Fondo 55+ de Entel para digitalización de personas mayores Macarena Arellano
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