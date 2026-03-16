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    EXEED - Astara Chile Classic 2026 presentado por Scotiabank

    EXEED participó con una exhibición de sus modelos en el Astara Chile Classic 2026 presentado por Scotiabank, torneo del Korn Ferry Tour perteneciente al PGA TOUR realizado en el Prince of Wales Country Club de Santiago.

     
    Millaray Viera y Cristián Arriagada.

    El campeonato reunió a 156 jugadores de cerca de 15 países y contó con la presencia de cinco chilenos, consolidándose como uno de los encuentros de golf más relevantes del calendario internacional en Chile.

    EXEED - Astara Chile Classic 2026 presentado por Scotiabank Víctor Villalobos.
    EXEED - Astara Chile Classic 2026 presentado por Scotiabank Magdalena Beytia, Josefina Pooley y Diego Muñoz.
    EXEED - Astara Chile Classic 2026 presentado por Scotiabank Juan Pablo Mir, Country Manager Astara Chile y Jose Saval, Latam Manager Astara. AG
    EXEED - Astara Chile Classic 2026 presentado por Scotiabank José Kovacevic.
    EXEED - Astara Chile Classic 2026 presentado por Scotiabank Gonzalo Feito
    Más sobre:EXEED - Astara Chile Classic 2026Scotiabank ChileSociales LT

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