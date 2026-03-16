El campeonato reunió a 156 jugadores de cerca de 15 países y contó con la presencia de cinco chilenos, consolidándose como uno de los encuentros de golf más relevantes del calendario internacional en Chile.

EXEED - Astara Chile Classic 2026 presentado por Scotiabank Víctor Villalobos.

EXEED - Astara Chile Classic 2026 presentado por Scotiabank Magdalena Beytia, Josefina Pooley y Diego Muñoz.

EXEED - Astara Chile Classic 2026 presentado por Scotiabank Juan Pablo Mir, Country Manager Astara Chile y Jose Saval, Latam Manager Astara. AG

EXEED - Astara Chile Classic 2026 presentado por Scotiabank José Kovacevic.