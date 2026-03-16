EXEED - Astara Chile Classic 2026 presentado por Scotiabank
EXEED participó con una exhibición de sus modelos en el Astara Chile Classic 2026 presentado por Scotiabank, torneo del Korn Ferry Tour perteneciente al PGA TOUR realizado en el Prince of Wales Country Club de Santiago.
El campeonato reunió a 156 jugadores de cerca de 15 países y contó con la presencia de cinco chilenos, consolidándose como uno de los encuentros de golf más relevantes del calendario internacional en Chile.
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