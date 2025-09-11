SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Sustentabilidad

BYD promueve la electromovilidad en niñas y niños con el lanzamiento de un nuevo libro infantil

En un nuevo programa en radio Duna, Fernanda Carvajal, subgerente de Marketing de BYD, líder en electromovilidad en el país, destacó su estrategia para masificar esta industria, que incluye el lanzamiento de un libro infantil sobre el cuidado ambiental en autos eléctricos, además de los planes de expansión a lo largo de Chile.

Paulina ReyesPor 
Paulina Reyes
26 Julio 2024 Venta de Autos BYD Foto: Andres Perez Andres Perez

En el marco del Día de la Electromovilidad, celebrado el 9 de septiembre, BYD presentó el nuevo cuento infantil “El viaje inolvidable de Lucas y Alicia”, con el objetivo de acercar a niñas y niños al mundo de la electromovilidad y despertar desde una edad temprana la conciencia ambiental, dando a conocer esta nueva industria líder en Chile.

Fernanda Carvajal, subgerente de marketing de BYD Chile, conversó en el programa Hub Sustentabilidad de radio Duna sobre este lanzamiento y el rol que tiene la empresa en el desarrollo de la industria en Chile. “Queremos enseñar también lo que es la electromovilidad a los niños, porque hoy día hablamos de la electromovilidad, pero lo estamos viendo más que nada en adultos, en el auto del día a día. Hoy quisimos enseñar esto a los niños para acercarlos a este tema tan importante”, explicó.

https://www.latercera.com/etiqueta/autos-electricos/

Carvajal destacó que los números de la marca siguen demostrando su liderazgo en la industria. “Seguimos siendo acá en Chile la marca número uno en lo que son los autos 100% eléctricos e híbridos enchufables. Los números en electromovilidad a nivel nacional han sido muy buenos, pero creemos que podrían ser un poquito más rápidos. Aunque la gente lo está conociendo más, sigue siendo todo nuevo”.

Uno de los principales desafíos para masificar estos vehículos, según Carvajal, es superar la desinformación y los mitos que aún existen sobre la electromovilidad. “La gente tiene temor a cambiarse al auto eléctrico, sobre todo por el tema de la carga, pero es por desconocimiento. Hoy los puntos de carga se están duplicando y también existe la opción de hacerlo en la casa. Lo que falta son incentivos del gobierno para que la gente termine de dar el paso”, señaló.

El cuento infantil busca justamente cumplir ese rol educativo desde otra perspectiva que es motivar a las nuevas generaciones para que la electromovilidad se convierta en un tema cotidiano. “El libro lo cuenta de una manera simple, para que los niños entiendan cómo se cargan los autos, cómo funcionan y, sobre todo, para que graben este sentido de responsabilidad ambiental”, agregó.

Mirando hacia adelante, sobre la proyección de esta industria, Carvajal indica que “tenemos el plan de seguir creciendo, de seguir llegando a todas las ciudades. De hecho, hoy día encuentro tiendas de BYD desde Antofagasta hasta Puerto Montt. Queremos que la automovilidad llegue a todas las partes, que no sea algo netamente de ciudad, de la capital".

Escucha el programa completo aquí:

Más sobre:Hub de SustentabilidadHub SustentabilidadBYDRadio DunaElectromovilidadMedio AmbienteVehículo EléctricoAuto EléctricoConciencia ambiental

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Fabrizio Copano es destacado en Billboard por su especial de comedia en inglés

Asociación de Municipios Rurales tiene nuevo directorio: alcalde de Paine será su presidente por tres años

Lula, Carney y Meloni: Los referentes mundiales de los candidatos presidenciales chilenos

Ministro Figueroa en conmemoración de Golpe de Estado: “Septiembre en Chile no es un mes para guardar silencio”

Corte fija arresto domiciliario total para dos de los imputados por corrupción en Seremi de Bienes Nacionales de Arica

Matriz de Chilevisión y ligada al hijo de la persona más rica del mundo prepara oferta por Warner Bros

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

3.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

4.
Primer debate presidencial televisado culmina con emplazamientos a Jara y sin grandes polémicas

Primer debate presidencial televisado culmina con emplazamientos a Jara y sin grandes polémicas

5.
Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Rating del miércoles 10 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 10 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Asociación de Municipios Rurales tiene nuevo directorio: alcalde de Paine será su presidente por tres años
Chile

Asociación de Municipios Rurales tiene nuevo directorio: alcalde de Paine será su presidente por tres años

Ministro Figueroa en conmemoración de Golpe de Estado: “Septiembre en Chile no es un mes para guardar silencio”

Corte fija arresto domiciliario total para dos de los imputados por corrupción en Seremi de Bienes Nacionales de Arica

Matriz de Chilevisión y ligada al hijo de la persona más rica del mundo prepara oferta por Warner Bros
Negocios

Matriz de Chilevisión y ligada al hijo de la persona más rica del mundo prepara oferta por Warner Bros

¿Dónde y qué compramos para el 18? Estudio revela las principales tendencias de consumo en Fiestas Patrias

Histórico salto de Oracle reordena el listado de las empresas más valiosas del mercado

Por qué Claudia Sheinbaum, presidenta de México, podría ser declarada persona non grata en Perú
Tendencias

Por qué Claudia Sheinbaum, presidenta de México, podría ser declarada persona non grata en Perú

Samsung lanza nueva serie de tablets en Chile

El FBI libera las fotografías del posible tirador que asesinó a Charlie Kirk

Fiel a su esquema y con sorpresas: la formación de Colo Colo que prepara Fernando Ortiz para la Supercopa ante la U
El Deportivo

Fiel a su esquema y con sorpresas: la formación de Colo Colo que prepara Fernando Ortiz para la Supercopa ante la U

Técnico del Swansea alaba a Lawrence Vigouroux tras debutar en la Roja: “Se lo merece; es maravilloso”

Dónde y a qué hora ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

Fabrizio Copano es destacado en Billboard por su especial de comedia en inglés
Cultura y entretención

Fabrizio Copano es destacado en Billboard por su especial de comedia en inglés

Pilar Quintana, escritora colombiana: “Las historias de mujeres y sobre mujeres también representan a la humanidad”

El 11 de septiembre olvidado: la historia del otro Golpe de Estado que sacudió a Chile

Lula, Carney y Meloni: Los referentes mundiales de los candidatos presidenciales chilenos
Mundo

Lula, Carney y Meloni: Los referentes mundiales de los candidatos presidenciales chilenos

Corte Suprema de Brasil logra mayoría para condenar a Bolsonaro y a otros siete acusados por intento de golpe de Estado

¿Accidental o deliberada?: Cómo la incursión rusa con drones en Polonia puso a prueba a la OTAN

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse
Paula

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud