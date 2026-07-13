En el marco del programa “Raíces de Bienestar”, iniciativa desarrollada por Fundación San Carlos de Maipo, junto al CECOSF (Centros Comunitarios de Salud Familiar) de Batuco, CONAF realizó una jornada para educar sobre la prevención de incendios forestales y de arborización.

“Esta actividad fue especialmente relevante, ya que las participantes son vecinas del Santuario de la Naturaleza Laguna de Batuco, por lo que conocer las medidas de prevención y el cuidado de nuestro entorno resulta fundamental para la protección de este importante ecosistema”, señaló el gerente de programas de Fundación San Carlos de Maipo, Raúl Perry.

Laguna de Batuco MCristina Raty deH; María Cristina Raty de Halleux

Durante la instancia, CONAF donó diversos ejemplares de árboles nativos, los que fueron plantados junto a las usuarias del programa. “Si bien el Santuario ha impulsado distintas iniciativas de restauración ecológica a lo largo de los años, esta es la primera vez que una reforestación se realiza en conjunto con las participantes del CECOSF, fortaleciendo el vínculo entre la conservación de la naturaleza y el bienestar de la comunidad”, explicó el ejecutivo.

El Programa “Raíces de Bienestar” se desarrolla desde 2025 en conjunto con el CECOSF de Lampa y está orientado a la vinculación terapéutica de los y las usuarios con el entorno natural del Santuario.

Jornada comunitaria de educación preventiva y arborización en Santuario Laguna de Batuco

Dentro de los objetivos del programa está fomentar la conexión con la naturaleza como herramienta para mejorar la salud mental, reducir los niveles de ansiedad y estrés, a través de actividades al aire libre, fortalecer el sentido de comunidad y apoyo mutuo entre los participantes, establecer un vínculo con el entorno natural como parte de un proceso de sanación, equilibrio emocional y protección del medio ambiente.