Juan Carlos Gómez de Carozzi: “La sostenibilidad no es un área de personas empujando proyectos, es la compañía entera”

Con 32 plantas y seis centros industriales en Chile, Empresas Carozzi ha desarrollado una estrategia de sostenibilidad con impacto amplio y metas de largo plazo. Así lo explicó Juan Carlos Gómez, subgerente de Sostenibilidad y Razonamiento Corporativo, en un nuevo programa de Hub Sustentabilidad en Radio Duna, donde detalló cómo esta hoja de ruta busca responder a los desafíos del cambio climático, el bienestar de las personas y la eficiencia productiva. “Hoy día, para hacer negocios exitosos a largo plazo y sostenibles en el tiempo, hay que tener integrada la sostenibilidad, y puede ser de distintas formas según la empresa. Pero es un imperativo”, afirmó.

La hoja de ruta se basa en dos grandes pilares: Personas y Entorno, cada uno con líneas de acción y metas concretas, integradas en la cultura y gestión diaria de la compañía. “Nuestra estrategia está guiada por el propósito de Carozzi: motivarnos a hacer las cosas bien para que todos podamos compartir y disfrutar en un mejor entorno”, afirmó.

Personas: Salud, comunidad y cultura interna

El primer pilar se enfoca en el bienestar y desarrollo de quienes forman parte del ecosistema de Carozzi: consumidores, colaboradores y comunidades.

En una primera instancia, Gómez conversó sobre el programa Comamos Informados, que busca fomentar decisiones de consumo más conscientes a través de aplicaciones digitales. A fines de 2024, firmaron una alianza con la plataforma OK to Shop, que permite acceder a información sobre ingredientes, porciones, huella ambiental y reciclabilidad de cada producto. “Buscamos que las personas se alimenten de manera más consciente. No solamente con productos Carozzi, sino de todos los productos con una mirada más holística”, comentó.

Además, la empresa promueve la actividad física tanto interna como de manera externa. Todos sus centros industriales cuentan con infraestructura deportiva, donde los trabajadores pueden entrenar dentro de la jornada laboral. “Después del entrenamiento, incluso se les entrega una colación hipocalórica. Hay un compromiso interno genuino con una vida activa”, explicó.

Carozzi también apoya eventos deportivos como la Maratón de Santiago y el Ironman de Pucón, y organiza jornadas deportivas en sus comunidades. “En nuestra última jornada en NOS vinieron más de tres mil vecinos. Esto fortalece el vínculo con el entorno y cumple nuestro objetivo de promover estilos de vida saludables”, agregó.

Gómez asegura también que la sostenibilidad está integrada en la cultura organizacional. Carozzi realiza encuestas internas anuales con alta participación, y los resultados han sido muy positivos: “La mayoría de las personas dice que la sostenibilidad les genera orgullo, sentido de pertenencia y compromiso”, señaló Gómez.

“La sostenibilidad no es un área que empuja proyectos. Es la compañía entera. Es un trabajo colaborativo para alcanzar objetivos comunes”, agregó.

Entorno: Agricultura sostenible, eficiencia y economía circular

El segundo pilar de la estrategia aborda el impacto ambiental de la operación y la relación con proveedores, especialmente en la agroindustria, donde el cambio climático y el estrés hídrico son desafíos crecientes en el país.

Carozzi trabaja con casi 11.000 proveedores, muchos de ellos pymes y agricultores. La empresa busca apoyarlos con recursos, conocimientos y acompañamiento para avanzar hacia una cadena de valor más resiliente y sostenible. “Implementar esto no es de un día para otro. Requiere capacitación, recursos, capacidades. Pero para nosotros, el desarrollo de nuestras pymes es un indicador clave dentro de la estrategia corporativa”, afirmó.

“No podemos desarrollarnos ni proyectarnos si nuestras pymes no van creciendo con nosotros, o si nuestros agricultores no hacen rentable su negocio. Su desarrollo es también el nuestro”, recalcó Gómez.

Uno de los proyectos destacados en eficiencia energética ha la construcción del estacionamiento solar más grande de Chile, ubicado en el centro industrial de NOS. Tendrá capacidad para generar tres megawatts y cargadores para autos eléctricos. “Es un proyecto que entusiasma porque además de tener un objetivo financiero, tiene un objetivo ambiental y mejora la infraestructura para nuestros trabajadores”, explicó Gómez.

En cuanto a circularidad y etiquetado, Gómez explicó que el 90% de los envases de Carozzi ya son reciclables, y la meta es llegar al 98% en 2030. Todos los productos incorporan la ecoetiqueta Carozzi, una herramienta clara para guiar al consumidor. “La ecoetiqueta informa la materialidad del empaque, el tipo de plástico y cómo disponerlo correctamente. En los últimos cinco años hemos reducido mil toneladas de material de envase”, detalló.

En conclusión, Gómez advierte que no es posible proyectarse como empresa si no se trabaja con eficiencia, si no se construyen relaciones de confianza, si no se responde a expectativas y normativas crecientes. Para la compañía, la sostenibilidad es un habilitador del negocio.

Escucha el programa completo aquí: