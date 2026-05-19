La “Semana del Reciclaje” logró sumar más de 140 actividades en todo el país

En Arica, hubo un seminario y feria de reciclaje. En Vallenar, una expo ambiental: “Vallenar vive mejor reciclando”. En El Quisco, la limpieza del estero Limache. Macul se sumó con la Expo “Un poquito es caleta”. Curicó lo hizo con “Que ruede el reciclaje”. Victoria (R. de la Araucanía) con un taller de reciclaje, mientras que en Lanco (R. de Los Ríos) organizaron la feria “Un poquito es caleta”. Hacia el extremo sur, Punta Arenas se anotó con una jornada de “ecocanje” y un concurso de reciclaje.

Eso, por mencionar solo algunas de las más de 140 actividades que se realizaron en todo el país durante la “Semana del Reciclaje”, sumándose al llamado “Un poquito es caleta”, que lideraron Fundación Chile, el Ministerio del Medio Ambiente, los sistemas de gestión ReSimple y GIRO, y el Pacto Chileno de los Plásticos.

“Estamos muy felices y emocionados por la convocatoria que tuvo esta segunda versión de La Semana del Reciclaje, que superó con creces nuestras expectativas más ambiciosas. Vemos que el mensaje ‘Un poquito es caleta’ se expandió por todo el territorio, llegando tanto a grandes ciudades como a comunas rurales. Además, la participación fue transversal, porque, así como hubo organizaciones sociales sumando su actividad, también tuvimos muchas empresas que difundieron el mensaje en su estilo”, destacó Alejandra Kopaitic, directora ejecutiva del Pacto Chileno de los Plásticos de Fundación Chile, institución que este año está cumpliendo medio siglo impulsando el desarrollo sostenible del país.

Desde el Ministerio del Medio Ambiente, también celebraron el éxito de la campaña y la importancia de mantener esta política pública: “Ha sido una semana intensa, con cientos de actividades, donde creo que logramos transmitir que, con pequeñas acciones, podemos lograr grandes cambios en este objetivo de transitar hacia una economía circular. Hay que recordar que este año se cumplen 10 años desde que se aprobó la ley REP, que marcó un antes y un después en materia de reciclaje, que es una política pública que ha trascendido gobiernos y –en ese sentido– es como tiene que ser una política pública en materia ambiental: de largo plazo, con un trabajo sostenido y progresivo que nos ha permitido ir haciéndonos cargo de los distintos residuos en su gestión y en su valorización”, sostuvo José Ignacio Vial, subsecretario del Medio Ambiente.

José Ignacio Vial, subsecretario del Medio Ambiente en el cierre de la Semana del Reciclaje RICHARD SALGADO

El impacto de “Un poquito es caleta”

Tanto ReSimple como GIRO, sistemas de gestión que auspiciaron la campaña, destacaron sus resultados y la penetración del mensaje enfocado en las pequeñas acciones que van generando un hábito.

Gisela Escobar, gerente general ReSimple, relevó la importancia de que la expansión de los Gransic tenga un paralelo en los hábitos de la ciudadanía: “Como ReSimple, desde los sistemas de gestión, hemos estado trabajando en estos casi tres años en desarrollar una red a lo largo de Chile, desde el norte hasta el sur del país, y hoy estamos llegando a 70 comunas con servicios de recolección. Ahora lo que nos corresponde es que todos nos sumemos a ese esfuerzo, la ciudadanía y cada uno de nosotros, porque eso es lo que va a hacer la diferencia: que cada uno se preocupe de que sus residuos terminen en la bolsa de reciclaje que corresponde”.

En tanto, Sara Pérez, gerente de comunicación y marketing de GIRO, enfatizó: “Desde GIRO cerramos esta Semana del Reciclaje con mucha esperanza, pero también con la convicción de que el desafío que tenemos por delante es enorme y debemos estar a la altura. Esta tarea no puede quedar en un solo día: la educación ambiental debe ser una tarea de todo el año, permanente y colaborativa, porque solo así lograremos que reciclar se transforme en un hábito y que un poquito de cada uno termine siendo caleta para Chile”.

La “Semana del Reciclaje” tuvo un cierre ciudadano, que coincidió con el Día Internacional del Reciclaje (17 de mayo) y que se realizó en el cerro San Cristóbal. Durante el evento, se invitó al público a participar en actividades interactivas y educativas a cargo de los sistemas de gestión GIRO y ReSimple. También hubo competencias de “pisatón”, cuenta cuentos con Camila Hirane y la presentación del grupo Los Fi, que utilizan instrumentos construidos con residuos.

Lucía Sampedro, encargada de Sustentabilidad y Vinculación con el Medio de Parquemet, se refirió al evento de cierre y al plan de manejo de residuos de la institución: “Para el Parquemet es un honor ser sede de este Día Internacional del Reciclaje, porque además estamos comprometidos con una gestión sostenible y hemos fortalecido nuestras acciones también en reciclaje: hemos aumentado nuestra tasa de valorización y compostado los residuos orgánicos, obteniendo 14 toneladas de humus, lo que ha permitido recuperar los suelos, así como otras acciones dentro de una política de carbono cero”.

Según las empresas y organizaciones que lideran La “Semana del Reciclaje”, la campaña de educación ambiental tendría una tercera versión en 2027, acorde al propósito de consolidarse como un hito anual a nivel nacional, al estilo de la Recycle Week en Inglaterra, que lleva más de 20 años movilizando a millones de personas bajo un mensaje común.