Premios Iniciativas Sustentables 2025: convocatoria abierta para destacar los proyectos que lideran el cambio climático y social
Empresas, pymes, ONGs y emprendedores ya pueden postular a la décimo tercera versión de los reconocidos Premios Iniciativas Sustentables de La Tercera, que destacan a quienes están marcando la diferencia en sostenibilidad, innovación ambiental y bienestar social.
El camino hacia un futuro más sostenible exige acción concreta, alianzas y visión de largo plazo. Bajo esa premisa, Hub Sustentabilidad de La Tercera abrió la convocatoria para los Premios Mejores Iniciativas Sustentables 2025, un reconocimiento que desde hace más de una década ha puesto en valor las transformaciones reales en el mundo empresarial, social y ambiental.
La invitación está abierta a empresas grandes, pymes, startups, ONG y alianzas colaborativas que estén trabajando en soluciones sostenibles con impacto verificable. Las postulaciones estarán disponibles hasta el lunes 1 de marzo en el sitio oficial: https://www.latercera.com/hub-concurso/
Cuatro categorías para transformar
Los proyectos podrán inscribirse en alguna de las cuatro grandes categorías temáticas, todas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas:
Naturaleza y biodiversidad: para iniciativas que restauren, protejan o regeneren ecosistemas, flora y fauna.
ODS 6 - Agua limpia y saneamiento
ODS 14 - Vida submarina
ODS 15 - Vida de ecosistemas terrestres
Economía circular e innovación: para modelos de producción y consumo responsable, reciclaje, rediseño y eficiencia de recursos.
ODS 9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS 12 - Producción y consumo responsables
Descarbonización y energía limpia: proyectos que contribuyan a la transición energética, mitigación del cambio climático y energías renovables.
ODS 7 - Energía asequible y no contaminante
ODS 13 - Acción por el clima
Comunidades sostenibles: enfocada en igualdad, inclusión, empleo decente y desarrollo territorial.
ODS 5 - Igualdad de género
ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento económico
ODS 10 - Reducción de las desigualdades
ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles
ODS 16- Paz, justicia e instituciones sólidad
Bases y formulario de postulación
Las postulaciones se realizan completando un formulario detallado que incluye información general de la organización, descripción del proyecto, impactos alcanzados y proyecciones de escalabilidad.
Los campos incluyen:
- Resumen ejecutivo
- Objetivos del proyecto y ODS a los que contribuye
- Indicadores de impacto (como CO₂ evitado, litros de agua recuperados, empleos generados, entre otros)
- Innovación, replicabilidad y sostenibilidad financiera
- Validación del impacto mediante auditorías, certificaciones o alianzas académicas
Además, se recomienda adjuntar fotografías, videos, cartas de apoyo o reportes de sostenibilidad, especialmente en el caso de grandes empresas. Los proyectos serán evaluados según criterios como impacto medible, innovación, escalabilidad, alineación con ODS y gobernanza.
Descarga el formulario oficial aquí:Formulario de postulación en PDF
Un premio, múltiples formas de impacto
La evaluación de las iniciativas estará a cargo de un panel de expertos en sostenibilidad, innovación y políticas públicas, quienes analizarán el nivel de innovación, efectividad, escalabilidad e impacto concreto de cada propuesta. Además, se medirá su alineación con la agenda 2030 y el potencial de inspirar a otros sectores.
Los premios se entregarán en tres modalidades según el tipo de organización:
- Gran empresa transformadora: compañías con más de 200 trabajadores o ventas sobre UF 100.000.
- PYMES con propósito: firmas entre 10 y 199 trabajadores o con ventas menores a UF 100.000.
- Alianzas y ONG: colaboraciones público-privadas o multisectoriales orientadas al cumplimiento de los ODS.
Más que un premio, una vitrina de liderazgo sostenible
La premiación se ha convertido en un hito anual del ecosistema de sostenibilidad en Chile, permitiendo no solo visibilizar buenas prácticas, sino también generar redes, inspirar a nuevos actores y escalar iniciativas. En palabras del equipo de Hub Sustentabilidad: “Buscamos reconocer a quienes están transformando sus industrias, no solo cumpliendo estándares, sino liderando con propósito”.
¿Tienes un proyecto que transforma? Esta es tu oportunidad para darle visibilidad, respaldo y escala. Postula antes del 1 de marzo.
Ir al formulario de inscripción
Mail: concurso.sustentabilidad@latercera.com
