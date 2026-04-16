Sodimac congela precios en más de 2.000 productos para apoyar a las personas ante el alza de combustibles

Sodimac anunció el congelamiento de precios de más de 2.000 productos diferentes de la construcción y el mejoramiento del hogar, medida que comenzó a regir este 16 de abril en un esfuerzo conjunto con sus proveedores. Se trata de la primera empresa del rubro en adoptar una medida de este tipo en Chile en la actual coyuntura.

La iniciativa está orientada a apoyar a los profesionales de la construcción (maestros especialistas, contratistas, pymes y empresas) y a las familias para que puedan concretar sus proyectos de hogar en un contexto marcado por el alza de los combustibles, además de contribuir a reactivar un sector fundamental para la economía.

Este compromiso se extenderá inicialmente por un mes, plazo que será evaluado según las necesidades. Abarca artículos importantes para la ejecución de proyectos en categorías como obra gruesa, maderas, fierro, tabiquería, techumbre, electricidad, gasfitería, pinturas, ferretería, herramientas, baños y cocinas, entre otros

“Sabemos que hoy hay más incertidumbre por el alza de los combustibles, y por eso quisimos acompañar a nuestros clientes con una medida concreta. Junto a nuestros proveedores, congelamos precios de productos clave para que las personas puedan planificar y sacar adelante sus obras”, destacó el gerente comercial de Sodimac, Ignacio Monteverde.

Este congelamiento de precios considera artículos disponibles tanto en tiendas como en canales digitales, con cobertura en todo el país.

En 2023 y en el contexto de una inflación al alza, Sodimac también congeló los precios de más de 1.000 productos, con el objetivo de reactivar el trabajo en un sector de la economía vital para el país. Adicionalmente, y de manera permanente, Sodimac cuenta con una política de Precios Bajos Garantizados, igualando el precio de la competencia en todas las regiones del país de encontrarse el mismo producto a un valor inferior y otorgando un 20% de descuento adicional en dicho artículo.