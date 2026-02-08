Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX

A las 20.30 horas de Chile, cuando arranque el Super Bowl LX desde Santa Clara, el partido entre los dos mejores equipos de la NFL será casi una excusa técnica.

Detrás de cada pase completo, de cada plano de Bad Bunny en el Apple Music Halftime Show, habrá una coreografía de fibra óptica, redes 5G, cámaras de cine y servidores IP.

Así se preparó el recinto de California para el mayor evento en vivo de la cultura pop norteamericana.

Un estadio rehecho para la pantalla

Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX

El Levi’s Stadium ya no es el mismo recinto que albergó el Super Bowl 50.

Aprovechando la antesala del Mundial 2026 y de esta final de la NFL, los San Francisco 49ers invirtieron cerca de 200 millones de dólares en una renovación que, más que cosmética, es de infraestructura digital.

El corazón de esa cirugía está en el nuevo control central, que abandonó el antiguo modelo SDI y migró a un flujo completamente IP basado en el estándar SMPTE ST 2110, capaz de mover video y audio en 4K con redundancia de paquetes y monitoreo en tiempo real.

Es el primer ecosistema “glass‑to‑glass” 4K de un estadio deportivo: desde la captura en cámara hasta las pantallas gigantes, todo el recorrido es nativo 4K .

A eso se suman los nuevos videoboards principales, que crecieron alrededor de un 70% en superficie y triplicaron la cantidad de pixeles respecto a las pantallas originales.

Esa combinación -más área, más densidad- es la que permitirá que las repeticiones del partido y las visuales del show de medio tiempo se vean casi con textura de cine dentro del recinto.

4K HDR para las salas de estar del mundo

Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX

Puertas afuera del estadio, el otro gran salto está en la cadena de transmisión.

En Estados Unidos, NBCUniversal decidió convertir este 8 de febrero en un experimento llamado “4K All Day”.

Se trata de 17 horas continuas de contenido en 4K HDR que mezclan el Super Bowl LX con la cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán‑Cortina 2026.

El partido y el halftime se producirán en un operativo con más de 80 cámaras y alrededor de 150 micrófonos, sumando skycams, cámaras robóticas, unidades de alta velocidad y lentes largos pensados tanto para el relato deportivo como para el espectáculo musical.

NBC usará un nuevo paquete gráfico y herramientas como Weather Applied Metrics, un sistema que cruza datos meteorológicos pasados y presentes para mostrar en pantalla cómo el viento o la humedad podrían afectar una jugada específica.

Para los televisores compatibles, el combo 4K HDR se completa con audio inmersivo: Peacock, la plataforma de streaming de NBC (no disponible en Chile de manera oficial), emplea Dolby Atmos, el formato de sonido espacial que se popularizó en salas de cine y barras de sonido con parlantes orientados al techo.

La promesa es obvia pero contundente: que el estadio suene como si estuviera instalado en el living.

Cámaras, IA y mediciones milimétricas

Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX

Si los Super Bowl de la última década fueron una vitrina para la ultra alta definición y el slow motion, el de Santa Clara quiere serlo para la IA y las métricas avanzadas.

Sony confirmó que NBC desplegará su ecosistema de cámaras y lentes a lo largo de todo el perímetro, desde planos generales hasta tomas de detalle a ras de césped, incluidos sistemas aéreos tipo SkyCam.

​La pieza más llamativa, sin embargo, no está pensada para lucirse en un spot, sino para evitar polémicas: por primera vez en un Super Bowl se utilizará Hawk‑Eye con el sistema NFL Virtual Measurement, que permite realizar mediciones de “line to gain” a partir de la visión computacional.

Cuando el árbitro ordene la revisión de una jugada cerrada, la decisión no solo dependerá de las cadenas físicas en la cancha, también de un entramado de cámaras sincronizadas y software que reconstruye la posición del balón con precisión de pixeles.

​Conectividad masiva: 70 mil “VIP” al mismo tiempo

Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX

Todo ese despliegue no serviría de mucho si las 70 mil personas en las tribunas no pueden subir videos o recibir notificaciones. Por eso Levi’s Stadium se vendió desde temprano como “el estadio más conectado de la NFL” y, para el Super Bowl LX, reforzó aún más su músculo de redes.

En el plano Wi‑Fi, el recinto cuenta con una infraestructura Cisco Wi‑Fi 6 de 1.300 puntos de acceso, pensada para ofrecer alta velocidad en cada asiento, pasillo y zona de servicios.

Sobre esa capa se monta un sistema DAS (Distributed Antenna System) 5G digital desarrollado junto a JMA Wireless, capaz de manejar 5G, LTE multibanda y espectro futuro, que su diseñador describe como “70 mil experiencias VIP al mismo tiempo” en términos de capacidad y estabilidad.

Los operadores móviles -AT&T y Verizon- también ajustaron sus fichas: cerca de 200 proyectos entre DAS, small cells y backhaul, coordinados desde centros de comando en tiempo real para ajustar la red segundo a segundo durante el partido y el show de medio tiempo.

​Un entretiempo pensado como laboratorio

Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX

Si el fútbol americano es el guion, el Apple Music Halftime Show de Bad Bunny es la escena que busca robarse la conversación .

Aunque la producción artística se desarrolla en secreto, el entorno tecnológico que la sostendrá ya está trazado: el mismo ecosistema 4K “glass‑to‑glass” del estadio, las cámaras y lentes de NBC y Sony, y la plataforma 4K HDR con audio inmersivo que llega a las casas.

Para los ingenieros de producción, los 13 minutos aproximados del show concentran el mayor nivel de riesgo.

Hay que montar y desmontar el escenario sobre la cancha en tiempo récord, mantener sincronizados audio, luces y video con precisión de frame y asegurar que tanto el público del estadio como el espectador de streaming vean un espectáculo sin costuras visibles.

Según confirmó Disney+ a La Tercera, en Chile el Super Bowl LX podrá ser visto a través del streaming en el plan Disney+ Premium, que tiene las siguientes ventajas (acá recomendamos una lista de televisores compatibles con estas tecnologías):

4K Ultra HD : el formato ofrece una resolución de 3840 x 2160 px y una imagen más nítida que el video en calidad Full HD.

HDR10 : el formato HDR predeterminado, significa alto rango dinámico y muestra una gama más amplia de colores y brillo.

Dolby Vision: es una versión más dinámica de HDR. Ajusta los colores y el brillo para que cada fotograma de video se optimice para tu pantalla.

Además, podrá verse en la señal ESPN2 del cable.

Estos son los horarios confirmados de las presentaciones del Super Bowl 2026 (hora de Chile):