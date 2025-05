“Me enamoré de Santiago de inmediato”. Así lo sintió Andrei Sokolov, un youtuber ruso de 32 años, cuando llegó a la capital de Chile en 2016. Tanto así, que decidió que el país sería su hogar permanente por varios años más, y abrió un canal en YouTube, Enciclopedia de Santiago, para mostrar las bondades de la ciudad.

Con más de 165.000 suscriptores, Sokolov se convirtió en una figura muy querida por los chilenos . Y es que ha recorrido a pie toda la extensión de la Línea 1 del Metro de Santiago, ha visitado distintos barrios e, incluso, abrió debates sobre problemáticas que afectan a la sociedad santiaguina.

Pero, ¿qué hizo que un joven periodista ruso quisiera quedarse en Santiago? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de la caótica ciudad?

En un reciente video, Sokolov dio las 12 razones de por qué Santiago es “la mejor ciudad del mundo para vivir”.

12 razones por las que Santiago es “la mejor ciudad del mundo para vivir”, según un youtuber ruso

1. Un clima privilegiado

“Muchos santiaguinos no se dan cuenta de lo afortunados que son, porque sí hay olas de calor en el verano y hace frío en invierno, pero el clima de verdad es buenísimo”, comenzó a relatar Andrei Sokolov.

Para el joven ruso, las estaciones en Chile son “suaves”, comparadas a otros países que ha visitado . Los veranos son calurosos, pero tolerables, y los inviernos no tienen temperaturas extremas tampoco.

2. La diversidad de barrios con identidad propia

“Santiago tiene muchísimos barrios, y son todos distintos”, destacó Sokolov. Ejemplificó que “caminar por Lastarria no es lo mismo que caminar por Pedro de Valdivia norte, y Sanhattan no se parece en nada a Nuevo Las Condes, aunque ambos son distritos de negocios”.

“Yungay, Barrio El Golf, Las Lilas, Los Dominicos… cada barrio tiene su alma, su idiosincrasia” .

El barrio favorito del youtuber es el Barrio Cívico, en el centro de la ciudad. Fue ahí donde “me enamoré de Santiago, de verdad creo que es una joya única”.

3. La arquitectura

Santiago es una “sopa arquitectónica” donde conviven estilos coloniales, modernos y contemporáneos , aseguró el youtuber. Aquí resaltó como ejemplo la calle Bandera, un lugar todo lo anterior se mezcla armónicamente.

“Barrios como Brasil, Dieciocho, República, todavía tienen muchas casonas inspiradas en Europa. Y también tenemos joyas de arquitectura moderna, como el campus Antumapu en La Pintana, que es un verdadero santuario”.

4. La conexión con la naturaleza

“Vivimos en una ciudad llena de naturaleza, con muchos cerros, muchos parques naturales en la cordillera y parques artificiales en la ciudad, y poca gente se da cuenta. A mí me llamó la atención desde el primer día”.

Sokolov destacó que hay un sinfín de “miradores espectaculares, y las vistas son todas un espectáculo. Mis favoritos son del cerro Santa Lucía, San Cristóbal (especialmente el de ex casino Cumbres) y el anfiteatro Pablo Neruda”.

“También los cerros Manquehue y Calán. El Calán es una pasada y sigue siendo muy poco conocido. Está ubicado a solo 15 minutos caminando desde el metro Los Dominicos (...) y las vistas son algo mágico”.

5. Una gran cantidad y calidad de parques

Para Sokolov, los parques en Santiago “son un verdadero motivo de orgullo”. Aunque reconoce que no todas las comunas tienen uno, es importante apreciar los avances que se han logrado hasta la fecha.

Entre sus favoritos, están los parques de Quinta Normal, Cerro Santa Lucía, el Parquemet, Mapocho Río, Bicentenario y El Bosque.

“La mayoría de ellos son muy funcionales. Tienen instalaciones deportivas, juegos para niños, espacios para la tercera edad. No sirven solo para sentarse en el pasto, sino también para compartir y mejorar el estado físico y mental”.

6. Montañas accesibles desde la ciudad

“Hay tan pocas ciudades en el mundo donde puedes disfrutar de estos inmensos panoramas, y Santiago es la mejor porque puedes llegar a la montaña en transporte público. Es increíble”, dijo el ruso.

Y es que algunos parques con acceso a las montañas, como Aguas de Ramón o San Carlos de Apoquindo, están a pocos minutos caminando de algunos paraderos de micro.

“¿Cuántas ciudades pueden presumir eso?”.

7. Una ubicación estratégica para viajar

Sumado a lo anterior, el youtuber aseguró que Santiago es una ciudad muy conectada que te permite desayunar en una montaña, almorzar en una gran urbe y cenar en la playa.

Y es que su ubicación permite hacer escapadas rápidas dentro del país.

Además, está muy cerca de otras ciudades importantes del mundo, como Mendoza, Buenos Aires y Río de Janeiro, por lo que los tiempos de viaje en avión son acotados.

8. Transporte público moderno e integrado

“El transporte de Santiago es un 7. Es uno de los mejores sistemas que he usado en el mundo, y eso que he visitado 25 países” , aseguró el ruso.

Y aunque reconoció que pueden haber algunas fallas, “como las micros que pasan de largo o cuando llegan tres micros de la misma ruta”, son excepciones, porque “sigue siendo un sistema genial”.

“Además, es un sistema integral. Significa que puedes hacer hasta 2 transbordos sin pagar demás. Y si cambias al metro, solo pagas la diferencia. Y pagar con código QR es una maravilla”.

9. Una excelente red de ciclovías

“No puedo no mencionar las ciclovías, porque tenemos una tremenda red”, dijo Sokolov.

Además, recordó que el Gobierno Regional de Santiago anunció que planea construir un total de 800 kilómetros en ciclovías en toda la ciudad.

“Si es que te gusta manejar bici, Santiago es tu ciudad”.

10. Los panoramas culturales y económicos

Además de los parques, el ruso destacó que Santiago tiene una variedad de museos que, en su mayoría, son gratuitos o de bajo costo.

Por ejemplo, el Museo de Historia Natural, el Museo de Bellas Artes, el Museo del Sonido, etc. También hay funciones de música clásica y danza.

“Es cosa de revisar la cartelera y armar tu propia lista (...) Los que dicen que Santiago es una ciudad inculta, es mentira. Es cosa de buscar. Aquí podemos encontrar de todo, y paso a paso, cada año hay más panoramas”.

11. La vida artística callejera y expresión urbana

“Santiago es un verdadero museo al aire libre”.

El joven destacó las intervenciones urbanas en barrios como Lastarria, Bellas Artes y Bella vista, “donde vas a encontrar murales… es parte de la idiosincrasia de esta ciudad”.

También mencionó el Museo a Cielo Abierto de la comuna de San Miguel, en la población homónima que “con la gestión de los propios vecinos, los muros ciegos de estos bloques sociales se convirtieron en lienzos para artistas nacionales e internacionales”.

“Algunos de estos artistas son de talla mundial”.

12. La comida chilena

“La gastronomía chilena me encanta. Partamos por el mote con huesillo que para mí es algo muy familiar (...) También me encantan las sopaipillas, churrascos y completos por supuesto. ¿Y cómo no mencionar la cazuela de vacuna, ¡un 7!”

Para Sokolov, la comida chilena es muy importante “porque no podría vivir en un lugar donde no me guste la comida local”.

Sin embargo, también destacó que Santiago es una ciudad donde se vende comida de muchas partes del mundo, “como italiana, peruana, japonesa, china, española, muchísimas opciones”.