    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencias

    En la vejez, cuando la memoria suele empezar a fallar, algunas personas logran mantener una gran lucidez. La ciencia ahora intenta entender por qué este grupo de adultos mayores parece resistir mejor enfermedades como el Alzhéimer.

    Por 
    Constanza Llefi
    Un estudio reciente se dedicó a investigar a los adultos mayores que tienen un rendimiento cognitivo fuera de lo común. Qué los distingue del resto y por qué su cerebro envejece de forma diferente son las preguntas que obtuvieron respuesta gracias a la ciencia.

    La enfermedad de Alzheimer es el tipo más común de demencia en las personas mayores. La Red de Salud UC Christus define esta afección es un trastorno cerebral degenerativo que influye en la habilidad de una persona para llevar a cabo sus actividades diarias y afecta las partes del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje.

    Según las cifras entregadas por el Ministerio de Salud en 2023, aproximadamente 200.000 personas viven con esta condición en el país. A lo largo del mundo, se estima que entre 33 y 38.5 millones de personas viven con la enfermedad.

    Si bien el alzhéimer puede afectar a cualquier persona, sobre todo a los mayores de 65 años, la ciencia se ha cuestionado qué es lo que hace a los súper ancianos diferentes de los demás adultos mayores y resistentes a este tipo de enfermedades.

    ¿Qué es un “súper anciano”?

    Un estudio que fue publicado en Alzheimer’s & Dementia y difundido por Science Alert utiliza el término de súper anciano para referirse a los adultos mayores de 80 años que, a pesar del tiempo y la edad, logran conservar su memoria y su función mental de una manera “excepcionalmente aguda”.

    Este grupo de adultos mayores tienen un rendimiento intelectual que superó la puntuación media de personas “cognitivamente normales” de entre 50 y 64 años, es decir, décadas más jóvenes que ellos.

    Esto despertó el interés de Leslie Gaynor, una profesora de medicina de la Universidad de Vanderbilt, experta en la división geriátrica. Ella se encargó de analizar los datos de las 18.080 personas que participaron en ocho grandes estudios realizados en Estados Unidos sobre el envejecimiento.

    Estos trabajos de investigación evaluaron factores como: el rendimiento cognitivo en las áreas de memoria, la función ejecutiva, lenguaje y la genética de los participantes.

    Fue debido a este trabajo de análisis de datos que la experta logró esclarecer cuales son las diferencias entre un anciano común y corriente y un súper anciano.

    La genética como factor decisivo

    La experta clasificó a los 18.080 sujetos estudiados de la siguiente manera:

    1.623 califican como súper ancianos, 8.829 tenían enfermedad de Alzheimer y 7.628 tenían controles cognitivamente normales.

    El hallazgo principal de la investigación es que el deterioro de las funciones cognitivas en los adultos mayores está directamente relacionado con los factores genéticos.

    La investigadora descubrió que la población de super ancianos no solamente tiene muchas menos probabilidades de ser portadora de una variante genética específica asociada con un mayor riesgo de padecer alzhéimer, sino que también tienen más probabilidades de portar la versión del gen que actúa como una protección en contra de la enfermedad.

    Según la experta, esto es un resultado que demuestra que, si bien los genes están lejos de ser el único factor en juego, la memoria excepcional en la vejez está escrita al menos en parte en el material genético de las personas.

    Es decir, la genética puede ayudar a algunas personas a envejecer con la mente más saludable y fuerte que otras.

    Los genes APOE-ε4 y APOE-ε2

    Para comprender el rol que cumple la genética en la protección contra el Alzheimer, es necesario saber sobre la función de un gen que todos los seres humanos tenemos ya que es heredado por nuestros progenitores: Gen APOE

    La Librería Nacional de la Medicina de Estados Unidos define la apolipoproteína E (ApoE) como un importante transportador de colesterol que facilita el transporte de lípidos y la reparación de lesiones cerebrales.

    Existen 3 variantes comunes; APOE-ε2, APOE-ε3 y APOE-ε4

    Gaynor señala que, entre las personas blancas no hispanas (que constituyeron la mayoría de los participantes del estudio que ella analizó) los resultados indicaron que los súper ancianos tenían un 68% menos de probabilidad de ser portadores del gen APOE-ε4, en comparación a los participantes con enfermedad de Alzheimer.

    Además, los súper ancianos tenían más probabilidad de tener la otra versión del gen, APOE-ε2, que parece actuar como una protección en contra del alzhéimer.

    En palabras simples, los súper ancianos no sólo no tienen el gen “riesgoso”, sino que tienen el gen “bueno”, que actúa como una protección para el cerebro.

    Si bien el estudio no demuestra una relación causal directa, la investigadora destaca que este tipo de evidencia abre una puerta prometedora para el desarrollo de nuevas estrategias de prevención y tecnologías orientadas a mitigar la Enfermedad de Alzheimer.

    Lee también:

    Más sobre:SaludVejezDemenciaAlzhéimerEstudioInvestigaciónDescubrimientoCienciaAdultos mayores

