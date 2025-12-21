SUSCRÍBETE POR $1100
    Temporada de vacaciones: 3 recomendaciones para no intoxicarte con comida callejera mientras viajas, según expertos

    La comida callejera es parte de la identidad cultural de muchas ciudades del mundo, pero también puede ser riesgosa para nuestra salud.

    Antonio Alburquerque
    La comida callejera es un punto de encuentro para locales y viajeros. Comer en carritos o mercados es una experiencia rápida, económica y profundamente cultural en muchos sitios.

    Incluso hay destinos –como Singapur o Taiwán– donde los centros de comida se han transformado en atracciones turísticas comparables a museos o monumentos.

    Eso sí, la recomendación principal es siempre acudir a puestos y locales autorizados.

    Y es que no siempre resulta ser una buena experiencia comer en un sitio callejero, debido a que se pueden contraer enfermedades gastrointestinales.

    De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, una de cada diez personas en el mundo se enferma cada año por alimentos contaminados, y alrededor de 420 mil mueren a causa de enfermedades transmitidas por la comida.

    Colleen Taylor Sen, autora y especialista en gastronomía india, lo vivió en carne priopia: “Violé la regla número uno de la comida callejera: tiene que estar caliente y recién hecha”, contó a The Washington Post sobre una intoxicación que sufrió en India.

    Para evitar estas experiencias, expertos en seguridad alimentaria y en viajes recomendaron al medio estadounidense seguir estos tres pasos clave:

    1. Hacer un tour o seguir a los locales

    Muchos carritos no tienen reseñas ni señalización clara, muchos de ellos tampoco están siempre donde mismo, lo que dificulta saber si son seguros.

    Ante eso, la recomendación es apoyarse en quienes conocen la ciudad y sus barrios. Una opción es contratar un tour gastronómico callejero, guiado por chefs o blogueros locales.

    Fernando Rodríguez, gerente de Intrepid Travel en Lima, lleva a los visitantes a la Alameda Chabuca Granda, detrás del Palacio de Gobierno, donde se venden anticuchos, picarones y arroz con leche.

    “El hecho de que sea un espacio regulado por la municipalidad también da un nivel de tranquilidad”, explica a The Washington Post.

    Si un recorrido organizado no es opción, los especialistas sugieren seguir la pista de los locales: puestos concurridos suelen ser garantía de que la comida está cocinándose reiteradamente y que se consume fresca.

    2. Red flags de la comida callejera

    Observar la higiene es esencial. “Dos señales de alerta son si la persona toca el dinero y la comida, o si enjuaga repetidamente los platos en agua contaminada”, señala Rodríguez.

    La limpieza del uniforme, el orden de la estación de cocina y el entorno también dicen mucho.

    “He estado en lugares donde la gente come junto a un canal muy sucio y contaminado”, comenta Alvin Lee, director del Instituto de Seguridad Alimentaria y Salud del Instituto de Tecnología de Illinois. “¿De verdad quiero arriesgarme?”, agregó.

    Además, la técnica de cocción importa. Preparaciones a la parrilla, frituras profundas, salteados o hervidos suelen ser más seguros porque alcanzan altas temperaturas.

    En cambio, los productos que llevan horas preparados o las salsas expuestas en recipientes compartidos pueden convertirse en foco de bacterias.

    3. Dónde es seguro beber agua

    El agua es otro factor de riesgo. Los expertos recomiendan evitar jugos hechos con agua de la llave o hielo de procedencia desconocida.

    Lo más seguro es optar por frutas con cáscara, peladas al momento, y asegurarse de que el jugo sea puro.

    Las verduras crudas también requieren atención.

    “Si pido un sándwich en la calle, evitaré la lechuga, el tomate u otras verduras crudas, que pueden haber sido lavadas con agua contaminada”, advierte Lee.

    Solo flexibiliza esa regla en lugares con regulaciones estrictas, como Canadá o gran parte de la Unión Europea.

    En Perú, por ejemplo, el propio Rodríguez evita probar ceviche en la calle, ya que no siempre es posible conocer el origen ni la calidad del pescado crudo.

    SaludComida CallejeraIntoxicaciónComidaAlimentosRecomendacionesTurismoGastronomíaViajesEnfermedades

