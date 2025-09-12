Abrieron el testamento de Giorgio Armani: ¿quién se quedará con su fortuna?

Escritos a mano están los dos documentos que forman parte del testamento de Giorgio Armani, el icónico diseñador italiano que falleció el pasado 4 de septiembre de 2025, cuando tenía 91 años. En ellos, está pactado el destino de su imperio, valorado en 12.100 millones de dólares.

Así, según informaron medios italianos, la última voluntad de Armani fue abierta el pasado martes, 9 de septiembre, en una notaría en Milán.

El diseñador no tenía hijos ni herederos.

¿Quién se quedará entonces con la fortuna de Armani?

Abrieron el testamento de Giorgio Armani: ¿quién se quedará con su fortuna?

Quién heredó la fortuna de Giorgio Armani

Aunque no se sabe públicamente qué dicen los dos documentos que dejó Giorgio Armani como testamento, de acuerdo a El País, se habrían escrito en marzo de 2025.

Como Armani no tuvo hijos ni herederos forzosos, su herencia —que incluye propiedades, obras de arte, yates, el 99% de las acciones de Giorgio Armani S.p.A y participaciones en otros grupos— pasará a la Fundación Giorgio Armani , establecida por él mismo en 2016, con el objetivo de preservar su legado.

Según el medio italiano La Reppublica, los sobrinos del diseñador son parte del Consejo de Administración de la fundación, que será dirigida por Pantaleo Dell’Orco (su mano derecha y pareja), su sobrino Luca Camerana y el CEO de Rothschild Italia, Irving Belloti.

Abrieron el testamento de Giorgio Armani: ¿quién se quedará con su fortuna?

La millonaria herencia del diseñador Giorgio Armani

La empresa de Giorgio Armani quedó completamente saneada . Es decir, tiene sus finanzas en orden y sin deudas problemáticas. Esto, gracias a la visión de vida que tenía el reconocido diseñador italiano.

En 2024, su compañía cerró con ingresos de 2.300 millones de dólares aproximadamente, según rescataron desde El País. En paralelo, nunca dejó de invertir.

Ahora, la Fundación Giorgio Armani se encargará de gestionar no solo la marca —que cuenta con 8.700 empleados y 650 tiendas— sino también los restaurantes, clubes y hoteles que había abierto Armani.