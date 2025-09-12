SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Abrieron el testamento de Giorgio Armani: ¿quién se quedará con su fortuna?

Giorgio Armani dejó un testamento que define el destino de su fortuna y su empresa. Sin embargo, el diseñador no tenía hijos, entonces, ¿quién se quedará con la millonaria herencia?

Nicole IporrePor 
Nicole Iporre
Abrieron el testamento de Giorgio Armani: ¿quién se quedará con su fortuna?

Escritos a mano están los dos documentos que forman parte del testamento de Giorgio Armani, el icónico diseñador italiano que falleció el pasado 4 de septiembre de 2025, cuando tenía 91 años. En ellos, está pactado el destino de su imperio, valorado en 12.100 millones de dólares.

Así, según informaron medios italianos, la última voluntad de Armani fue abierta el pasado martes, 9 de septiembre, en una notaría en Milán.

El diseñador no tenía hijos ni herederos.

¿Quién se quedará entonces con la fortuna de Armani?

Abrieron el testamento de Giorgio Armani: ¿quién se quedará con su fortuna?

Quién heredó la fortuna de Giorgio Armani

Aunque no se sabe públicamente qué dicen los dos documentos que dejó Giorgio Armani como testamento, de acuerdo a El País, se habrían escrito en marzo de 2025.

Como Armani no tuvo hijos ni herederos forzosos, su herencia —que incluye propiedades, obras de arte, yates, el 99% de las acciones de Giorgio Armani S.p.A y participaciones en otros grupos— pasará a la Fundación Giorgio Armani, establecida por él mismo en 2016, con el objetivo de preservar su legado.

Según el medio italiano La Reppublica, los sobrinos del diseñador son parte del Consejo de Administración de la fundación, que será dirigida por Pantaleo Dell’Orco (su mano derecha y pareja), su sobrino Luca Camerana y el CEO de Rothschild Italia, Irving Belloti.

Abrieron el testamento de Giorgio Armani: ¿quién se quedará con su fortuna?

La millonaria herencia del diseñador Giorgio Armani

La empresa de Giorgio Armani quedó completamente saneada. Es decir, tiene sus finanzas en orden y sin deudas problemáticas. Esto, gracias a la visión de vida que tenía el reconocido diseñador italiano.

En 2024, su compañía cerró con ingresos de 2.300 millones de dólares aproximadamente, según rescataron desde El País. En paralelo, nunca dejó de invertir.

Ahora, la Fundación Giorgio Armani se encargará de gestionar no solo la marca —que cuenta con 8.700 empleados y 650 tiendas— sino también los restaurantes, clubes y hoteles que había abierto Armani.

Lee también:

Más sobre:Giorgio ArmaniHerenciaItaliaDiseñador italianoMuerte Giorgio ArmaniMuere Giorgio ArmaniFortuna de Giorgio ArmaniMurio Giorgio ArmaniGiorgio Armani HijosPareja de Giorgio ArmaniArmaniPerfumeFundación Giorgio ArmaniPerfume Giorgio ArmaniPantaleo Dell’OrcoLuca CameranaIrving BellotiFortunaHerencia millonariaHerederosLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La NASA encuentra la señal más clara de vida en Marte hasta ahora

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Condena a Bolsonaro: Kast apunta que en Brasil “hay jueces con una ideología muy marcada” y cuestiona pronunciamiento de Boric

Fiscal cerró investigación y presentó acusación por arista Lencería: Camila Polizzi arriesga ocho años de cárcel

La novela Limpia según Dominga Sotomayor: mira el trailer de la cinta que llegará a Netflix

Unicef alerta de “riesgos mortales” para más de 450.000 niños en la ciudad de Gaza por la ofensiva israelí

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
Dos carabineros heridos en Santiago tras enfrentamientos por nuevo aniversario del golpe militar

Dos carabineros heridos en Santiago tras enfrentamientos por nuevo aniversario del golpe militar

3.
Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

4.
Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

5.
Colegio Médico Veterinario por incidente en Buin Zoo: “Este fue un riesgo evitable derivado de un error humano de manejo”

Colegio Médico Veterinario por incidente en Buin Zoo: “Este fue un riesgo evitable derivado de un error humano de manejo”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué es el escote del diablo y qué efectos tendrá el fenómeno en Santiago

Qué es el escote del diablo y qué efectos tendrá el fenómeno en Santiago

Abrieron el testamento de Giorgio Armani: ¿quién se quedará con su fortuna?

Abrieron el testamento de Giorgio Armani: ¿quién se quedará con su fortuna?

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Plantas para aprender, inspirarse y cuidarse
Tiempo libre

Plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Por Pata Morales

Servicios

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Comienzan pagos del Bono Logro Escolar de hasta $82 mil: revisa con el RUT

Comienzan pagos del Bono Logro Escolar de hasta $82 mil: revisa con el RUT

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
Chile

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Condena a Bolsonaro: Kast apunta que en Brasil “hay jueces con una ideología muy marcada” y cuestiona pronunciamiento de Boric

Fiscal cerró investigación y presentó acusación por arista Lencería: Camila Polizzi arriesga ocho años de cárcel

TVN, reflejo de una gobernanza fallida
Negocios

TVN, reflejo de una gobernanza fallida

De Gregorio trata de imprudentes e injustificadas las discrepancias del Presidente Boric con el Banco Central por empleo

La razón por la cual el Banco Central advirtió sobre el impacto en el empleo de las alzas del salario mínimo y las 40 horas

La NASA encuentra la señal más clara de vida en Marte hasta ahora
Tendencias

La NASA encuentra la señal más clara de vida en Marte hasta ahora

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Abrieron el testamento de Giorgio Armani: ¿quién se quedará con su fortuna?

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Eslovenia en el Mundial de vóleibol
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Eslovenia en el Mundial de vóleibol

Tras una espera de 43 años: la selección de vóleibol masculina alista su debut en el Mundial de Filipinas

Con una cerrada lucha por el título: la Región del Biobío recibe una nueva edición del WRC de Chile

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

La novela Limpia según Dominga Sotomayor: mira el trailer de la cinta que llegará a Netflix
Cultura y entretención

La novela Limpia según Dominga Sotomayor: mira el trailer de la cinta que llegará a Netflix

Kidd Voodoo podría superar el récord de Luis Miguel como el artista con más shows en el Movistar Arena en un año

Cuando los amigos Miguel Bosé y Alejandro Sanz discreparon por Michelle Bachelet

Unicef alerta de “riesgos mortales” para más de 450.000 niños en la ciudad de Gaza por la ofensiva israelí
Mundo

Unicef alerta de “riesgos mortales” para más de 450.000 niños en la ciudad de Gaza por la ofensiva israelí

Francia se plantea prohibir las redes sociales a los menores de 15 años por razones de salud

Trump dice que sospechoso de asesinato de Charlie Kirk “con un alto grado de certeza” está bajo custodia

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse
Paula

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud