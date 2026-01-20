SUSCRÍBETE POR $1100
    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra

    La NOAA alertó por una tormenta solar severa de categoría S4, la más intensa en más de 20 años. Conoce qué es, cuánto durará y qué efectos puede tener en la Tierra.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Alertan por "la mayor tormenta solar en más de 20 años": qué efectos tendrá en la Tierra.

    La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) alertó que desde el pasado lunes, 19 de enero, se está desarrollando una tormenta solar severa de categoría S4, “la más grande en más de 20 años”.

    Se trata de un fenómeno que ocurre cuando el Sol libera una gran cantidad de energía y partículas al espacio, que pueden llegar hasta la Tierra, afectar sus actividades e incluso interactuar con su campo magnético.

    De acuerdo a la NOAA, esta tormenta solar es particularmente más fuerte que otras que se han registrado anteriormente. “Son muy extrañas”, aseguraron. La última vez que hubo una de esta intensidad fue en octubre del año 2003.

    Pero, ¿qué efectos tendrá sobre la Tierra? Esto es todo lo que se sabe sobre el fenómeno.

    Alertan por "la mayor tormenta solar en más de 20 años": qué efectos tendrá en la Tierra

    Los efectos de la tormenta solar severa que afecta a la Tierra

    Según la información entregada por la NOAA, la tormenta solar perdurará por varios días y sus efectos se limitarán a actividades como lanzamientos espaciales, aviación y satélites.

    Aseguraron que podría haber una “pérdida completa de las comunicaciones HF (alta frecuencia) en las regiones polares”, así como “mayor riesgo para los lanzamientos espaciales y los satélites”. Además, “las operaciones de vuelo a gran altitud, principalmente en rutas polares, deberían monitorear la situación”.

    Es decir, la actividad solar liberada estaría causando problemas de GPS para las aeronaves.

    En octubre de 2003, cuando se registró la última tormenta solar de esta intensidad tan fuerte, se registraron daños mayores en la Tierra, como cortes de electricidad en Suecia y transformadores eléctricos dañados en Sudáfrica.

    Además, la radiación podría eventualmente suponer riesgos para los satélites que sirven para comunicar y navegar.

    Desde la NOAA, aseguraron que ya hicieron todas las llamadas a las empresas e instituciones que podrían estar en riesgo, para que tomen sus previsiones.

