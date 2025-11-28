Aviso por tormentas eléctricas: qué regiones de Chile tendrán truenos y relámpagos desde hoy, según el tiempo

Tres regiones forman parte del aviso meteorológico de tormentas eléctricas para este fin de semana de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) . El evento comenzará este viernes 28 durante la tarde, y se extenderá hasta la noche del sábado 29, según informó el organismo.

La responsable: una dorsal en altura que, además, dejará chubascos aislados en distintos sectores del norte del país.

Este fenómeno sucederá a la par de un ciclón subtropical que se está desplazando hacia la zona sur de Chile y que también dejará granizo, tormentas eléctricas y lluvia en varios sectores, de acuerdo al pronóstico.

¿Qué regiones tienen aviso de tormentas eléctricas?

Aviso por tormentas eléctricas: qué regiones de Chile tendrán truenos y relámpagos desde hoy, según el tiempo Tendencias / La Tercera

Regiones del norte con tormentas eléctricas, según el pronóstico

De acuerdo al aviso de la DMC, están pronosticadas probables tormentas eléctricas desde la tarde del viernes 28 de noviembre hasta la noche del sábado 29 en las siguientes regiones:

Arica y Parinacota (Cordillera).

Tarapacá (Cordillera).

Antofagasta (Cordillera).

Antofagasta será la única región que tendría tormentas solo el sábado, según informó el organismo.

Además, desde Megatiempo informaron que junto con los rayos y truenos, podría llegar también viento de hasta 60 kilómetros por hora.

¿Llega la lluvia a Santiago?

Aunque algunos modelos mostraban probabilidad de lluvia para algunos sectores de la Región Metropolitana, como San José de Maipo, los datos de Meteochile no muestran que esté pronosticada la caída de agua, aunque algunos meteorólogos no descartan la posibilidad de que se presenten algunos chubascos.

Eso sí, una masa de aire fría se desplazará por la zona central desde este viernes y dejará temperaturas más frescas en Santiago, según explicaron desde Meteored.

Aviso por tormentas eléctricas: qué regiones de Chile tendrán truenos y relámpagos desde hoy, según el tiempo. Foto: ATON.

Desde el viernes hasta el domingo, las máximas no superarán los 24 °C en la capital , y el cielo variará entre nublado y nubosidad parcial.

La misma plataforma alertó que entre la tarde del sábado 29 y la mañana del domingo 30, podrían aparecer rachas de viento importantes en los valles interiores que harán que el fin de semana sea mucho más fresco, en comparación a los anteriores.