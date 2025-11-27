Tormentas eléctricas, lluvia y granizo: qué regiones serán afectadas por el ciclón subtropical. Foto: ATON.

Tiempo inestable. Ese es el pronóstico que le espera a varias regiones del sur de Chile en los próximos días, por la llegada de un ciclón subtropical que no solo dejará lluvia abundante, sino también tormentas eléctricas y hasta granizo .

De acuerdo a los meteorólogos, este fenómeno que se está gestando en la costa y que será empujado por una alta presión hacia territorio nacional, llegará durante la tarde o noche del próximo viernes 28.

¿Qué regiones serán las más afectadas por el ciclón subtropical? Esto es lo que dice el pronóstico.

Las regiones que tendrán tormentas eléctricas por un ciclón

Según pronosticaron desde Meteored, las regiones que sentirán los efectos del ciclón subtropical desde el viernes 28 hasta el domingo 30 son :

Región del Ñuble.

Región del Biobío.

Región de La Araucanía.

Región de Los Ríos.

Región de Los Lagos.

Todas las anteriores podrían presentar precipitaciones, pero no serán intensas ni homogéneas. Sino, tendrán chubascos intermitentes y pausas en las que no lloverá.

En cambio, según el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, las tormentas eléctricas, granizo, relámpagos y lluvia más intensa podrían afectar más al sur de la Región de Los Lagos, “en la parte lacustre y cordillerana”. Esto sucedería el sábado.

El domingo 30, el ciclón se transformaría en una especie de baja segregada que se manifestará “con chubascos y tormentas aisladas, tanto en el sector sur de la zona central, zona centro-sur” en los sectores interiores y costas de la Región de La Araucanía.