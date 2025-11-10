OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Tendencias

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    El retorno del sol marcará los próximos días en Santiago, luego de un inicio de noviembre con lluvias y temperaturas bajo lo habitual.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana. Foto: ATON.

    Después de una semana marcada por la lluvia y las bajas temperaturas en Santiago, esta semana la capital volverá a sentir el calor con aires de verano.

    La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) prevé un notorio aumento en las temperaturas hacia la segunda mitad de la semana, con máximas que podrían superar los 30°C e incluso llegar a los 32°C durante el fin de semana.

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana. Foto: ATON.

    La temperatura de hoy en Santiago

    Este lunes comenzó con una temperatura mínima cercana a los 7°C y se espera que la máxima alcance los 26°C durante la tarde, según la DMC.

    El cielo se mantendrá despejado gran parte del día, variando a nubosidad parcial durante la noche.

    Para el martes 11, se anticipa una jornada similar, con mínima de 8°C y máxima de 24°C. La madrugada partirá nublada, pero el sol se impondrá desde el mediodía y se mantendrá despejado hasta la noche.

    El calor llega a mitad de semana

    El miércoles 12 marcará el inicio del aumento más notorio en las temperaturas: el termómetro podría llegar a los 29°C, con cielo completamente despejado.

    El jueves 13 y el viernes 14 se prevén máximas de 30°C, acompañadas de mañanas algo más templadas –10°C y 11°C, respectivamente– y cielos despejados durante toda la jornada.

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana. Foto: ATON.

    El tiempo el fin de semana en Santiago

    De acuerdo con el pronóstico extendido, el calor continuará el fin de semana del 15 y 16 de noviembre, cuando las máximas podrían alcanzar hasta los 32°C en la Región Metropolitana.

    Según el portal especializado Meteored.cl, este incremento de temperaturas estará influenciado por la llegada de un flujo cálido de vientos del Este –un fenómeno habitual en esta época del año–, junto con una dorsal en altura que permitirá el ingreso de aire más cálido y seco sobre la zona central.

    Lee también:

    Más sobre:SantiagoCalorClimaEl tiempo en SantiagoEl tiempo hoyEl clima hoyEl clima en SantiagoClima SantiagoTiempo SantiagoVeranoPrimaveraSoleadoTemperaturasPronóstico del tiempoPronósticosRegión MetropolitanaLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Nuevo embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, llega a Chile

    Abogado de Codelco apunta a Vivanco y Movitec por trama bielorrusa

    Justicia francesa concede la libertad condicional al expresidente Sarkozy

    Imputan nuevos cargos al expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol por el despliegue de drones para justificar la ley marcial

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte

    Debate presidencial Anatel: candidatos se enfrentan por última vez previo a las elecciones

    Lo más leído

    1.
    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    2.
    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    3.
    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    4.
    ¿Qué autos manejan los candidatos presidenciales?

    ¿Qué autos manejan los candidatos presidenciales?

    5.
    Tabla de posiciones: revisa cómo quedó la Liga de Primera tras la caída de Limache y el triunfo de Everton a Cobresal

    Tabla de posiciones: revisa cómo quedó la Liga de Primera tras la caída de Limache y el triunfo de Everton a Cobresal

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Venezuela vs. Haití por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Venezuela vs. Haití por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Zambia vs. Brasil por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Zambia vs. Brasil por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Corea del Norte por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Corea del Norte por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Venezuela vs. Haití por el Mundial Sub 17
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Venezuela vs. Haití por el Mundial Sub 17

    Abogado de Codelco apunta a Vivanco y Movitec por trama bielorrusa

    Dónde y a qué hora ver a Zambia vs. Brasil por el Mundial Sub 17

    El gremio de los centros comerciales tiene nueva presidenta tras la salida de Katia Trusich en mayo de este año
    Negocios

    El gremio de los centros comerciales tiene nueva presidenta tras la salida de Katia Trusich en mayo de este año

    Codelco y SQM finalmente reciben la aprobación del regulador de China para su acuerdo de asociación por el litio

    Mercados globales suben ante señales del fin del cierre del gobierno en EE.UU.

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana
    Tendencias

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    Qué se sabe de la nueva ola de violencia carcelaria que dejó al menos 27 muertos en Ecuador

    Las Albas sacan la cara: postulan a DT de Colo Colo como mejor entrenadora del mundo en 2025
    El Deportivo

    Las Albas sacan la cara: postulan a DT de Colo Colo como mejor entrenadora del mundo en 2025

    El recado de Filipe Luis a Nicolás Córdova por la ausencia de Erick Pulgar en la Roja

    En vivo: la Roja enfrenta a Canadá en la búsqueda de avanzar a segunda fase en el Mundial Sub 17

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años
    Finde

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    Margaret Atwood, sus memorias y una entrevista con Dua Lipa
    Cultura y entretención

    Margaret Atwood, sus memorias y una entrevista con Dua Lipa

    Cantante Alanys Lagos acusa intento de encerrona durante viaje a Copiapó

    Massive Attack cierra Fauna 2025 con una memorable presentación junto a Liz Fraser y apoyo a Palestina

    Nuevo embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, llega a Chile
    Mundo

    Nuevo embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, llega a Chile

    Justicia francesa concede la libertad condicional al expresidente Sarkozy

    Imputan nuevos cargos al expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol por el despliegue de drones para justificar la ley marcial

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte
    Paula

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía