¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana. Foto: ATON.

Después de una semana marcada por la lluvia y las bajas temperaturas en Santiago, esta semana la capital volverá a sentir el calor con aires de verano.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) prevé un notorio aumento en las temperaturas hacia la segunda mitad de la semana, con máximas que podrían superar los 30°C e incluso llegar a los 32°C durante el fin de semana .

La temperatura de hoy en Santiago

Este lunes comenzó con una temperatura mínima cercana a los 7°C y se espera que la máxima alcance los 26°C durante la tarde, según la DMC.

El cielo se mantendrá despejado gran parte del día, variando a nubosidad parcial durante la noche.

Para el martes 11, se anticipa una jornada similar, con mínima de 8°C y máxima de 24°C. La madrugada partirá nublada, pero el sol se impondrá desde el mediodía y se mantendrá despejado hasta la noche.

El calor llega a mitad de semana

El miércoles 12 marcará el inicio del aumento más notorio en las temperaturas: el termómetro podría llegar a los 29°C, con cielo completamente despejado.

El jueves 13 y el viernes 14 se prevén máximas de 30°C , acompañadas de mañanas algo más templadas –10°C y 11°C, respectivamente– y cielos despejados durante toda la jornada.

El tiempo el fin de semana en Santiago

De acuerdo con el pronóstico extendido, el calor continuará el fin de semana del 15 y 16 de noviembre, cuando las máximas podrían alcanzar hasta los 32°C en la Región Metropolitana .

Según el portal especializado Meteored.cl, este incremento de temperaturas estará influenciado por la llegada de un flujo cálido de vientos del Este –un fenómeno habitual en esta época del año–, junto con una dorsal en altura que permitirá el ingreso de aire más cálido y seco sobre la zona central.