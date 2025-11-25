BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Cómo aliviar el dolor de la ciática con éxito, según un fisioterapeuta

    ¿Cómo identificar la ciática y qué medidas recomiendan los fisioterapeutas para aliviar el dolor y acelerar la recuperación?

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Cómo aliviar el dolor de la ciática con éxito, según un fisioterapeuta Tendencias / La Tercera

    La ciática puede ser incapacitante. Se trata del dolor que provoca la inflamación o irritación del nervio ciático —el más largo del cuerpo— y que puede sentirse en la parte baja de la espalda, glúteos, a lo largo de la pierna y hasta en el pie.

    Gran parte de los pacientes lo describen como un dolor agudo, que puede presentarse como una sacudida o descarga eléctrica, en especial al hacer ciertos movimientos como sentarse, agacharse o levantar algo pesado.

    Y las causas pueden ser muchas: una contractura muscular, mala postura, u otras más complejos, como una hernia lumbar o artrosis, entre otras.

    El fisioterapeuta Ryan Smith vivió este síntoma en primera persona y aseguró, en conversación con el New York Times, que en un inicio, le impidió llevar una vida normal: “No podía sentarme, conducir largas distancias y tuve que dejar de hacer ejercicio”.

    Sin embargo, una serie de medidas le permitió superar la lesión nerviosa y volver a retomar sus actividades diarias. Esto es lo que sugieren los médicos para acelerar la recuperación de la ciática.

    Cómo aliviar el dolor de la ciática con éxito, según un fisioterapeuta Tendencias / La Tercera

    1. Identificar que efectivamente es ciática

    Según explican los médicos, es fácil confundir el dolor de ciática con otras lesiones, en especial las que suceden en la espalda baja, glúteos y piernas.

    Por ello, puede ser recomendable acudir a un especialista para comprobar si es que se trata de una inflamación, irritación o compresión del nervio ciático y no de otra afección.

    2. Continuar con la vida cotidiana

    “Lo peor que puedes hacer es limitar constantemente tu vida y actividades”, aseguró el fisioterapeuta Tom Jesson al NYT. Y es que quedarse en reposo puede empeorar los síntomas y ralentizar la recuperación.

    Caminar o nadar, u otro tipo de ejercicios suaves, pueden aliviar el dolor, por lo que se recomienda que los pacientes puedan mantenerse activos, dentro de lo que su dolor les permita.

    Eso sí, los especialistas recomiendan no estirar al inicio ni inclinarse hacia adelante, pues puede agravar la inflamación y compresión del nervio. Tampoco es recomendable masajear alrededor del nervio de la espalda con objetos.

    El dolor debe calmarse antes de comenzar a hacer ejercicios específicos en la zona.

    3. Hacer ejercicios para aliviar la ciática

    Una vez que el dolor se calmó un poco, es recomendable hacer ejercicios suaves, como la postura de la cobra que consiste en una flexión boca abajo y que puede ayudar a “liberar” el nervio. Se puede hacer una ronda de repeticiones en las que se mantiene la postura por un par de segundos.

    Cómo aliviar el dolor de la ciática con éxito, según un fisioterapeuta Tendencias / La Tercera

    También se sugiere visitar a un especialista que puede entregar las guías para hacer los ejercicios indicados en esta lesión: kinesiólogos y fisioterapeutas.

    Otro “método infalible” para pasar el dolor de ciática es hacer ejercicios de estabilidad del core (músculos del tronco que incluye el abdomen, la espalda baja, la pelvis y los glúteos) de forma gradual, para fortalecer los músculos y evitar lesiones.

    No obstante, el Dr. Jesson advirtió que, siguiendo las instrucciones médicas, las personas suelen sentir “cierto alivio” solo después de las primeras dos a cuatro semanas, “y más en los primeros tres meses. En algunos casos, el dolor puede persistir un año o más”.

    También es común que el dolor desaparezca y vuelva en ocasiones, como brotes. Por ello, la persona afectada debe ser consciente y paciente, pues sí sentirá alivio con el tiempo y las medidas que tome junto a su profesional de la salud de cabecera.

    Lee también:

    Más sobre:SaludCiáticaDolor de ciáticaCómo aliviar el dolor de ciáticaFisioterapeutaKinesiólogaNervio ciáticoCómo identificar ciáticaAlivio de ciáticaCómo curar la ciáticaCómo aliviar el dolor de la ciáticaLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rusia dice seguir abierta a negociar con Ucrania y ve “necesaria” la participación europea

    Incendio afecta a cité en Estación Central: vecinos debieron ser evacuados

    Qué significa que Estados Unidos haya declarado “terrorista” a Nicolás Maduro

    Dos menores detenidos tras intentar escapar de fiscalización policial: se trasladaban en vehículo con encargo por robo

    En qué parte de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según Meteochile

    Gepe: “Mi inseguridad dejó de ser destructiva y hoy la traduje en una sensación de vértigo”

    Lo más leído

    1.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    2.
    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    3.
    Presidente de Perú anuncia estado de emergencia en provincias que limitan con Chile y otros países ante avance de la delincuencia

    Presidente de Perú anuncia estado de emergencia en provincias que limitan con Chile y otros países ante avance de la delincuencia

    4.
    La campanilla se mira, pero no se toca: republicanos se estarían quedando fuera de la presidencia del Senado

    La campanilla se mira, pero no se toca: republicanos se estarían quedando fuera de la presidencia del Senado

    5.
    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Servicios

    Emiten alerta en Chile por sobrecalentamiento de cargadores inalámbricos: producto podría generar incendios

    Emiten alerta en Chile por sobrecalentamiento de cargadores inalámbricos: producto podría generar incendios

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Incendio afecta a cité en Estación Central: vecinos debieron ser evacuados
    Chile

    Incendio afecta a cité en Estación Central: vecinos debieron ser evacuados

    Dos menores detenidos tras intentar escapar de fiscalización policial: se trasladaban en vehículo con encargo por robo

    Minero muere tras desbarrancar por quebrada en medio de labores con maquinaria pesada en Petorca

    Licencias médicas acumulan cuatro meses consecutivos de caídas tras informe de Contraloría: bajan 12% en septiembre
    Negocios

    Licencias médicas acumulan cuatro meses consecutivos de caídas tras informe de Contraloría: bajan 12% en septiembre

    Quiñenco llega al 66% en SAAM y dice que tomaron una oportunidad de compra “sin cruzar el umbral que implicaría realizar una OPA”

    Moody’s: “Transición energética de Chile se estancará sin una infraestructura de transmisión sólida y almacenamiento”

    Qué significa que Estados Unidos haya declarado “terrorista” a Nicolás Maduro
    Tendencias

    Qué significa que Estados Unidos haya declarado “terrorista” a Nicolás Maduro

    Cómo aliviar el dolor de la ciática con éxito, según un fisioterapeuta

    En qué parte de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según Meteochile

    ¿Colo Colo entra a la Sudamericana? Revisa la tabla de la Liga de Primera tras la fecha 28
    El Deportivo

    ¿Colo Colo entra a la Sudamericana? Revisa la tabla de la Liga de Primera tras la fecha 28

    Huachipato se lleva un triunfo clave ante Ñublense y se acerca a Colo Colo en la lucha por la Copa Sudamericana

    Sin Paulo Díaz: River Plate cae ante Racing en la última jugada y es eliminado del Clausura argentino

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025
    Finde

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Gepe: “Mi inseguridad dejó de ser destructiva y hoy la traduje en una sensación de vértigo”
    Cultura y entretención

    Gepe: “Mi inseguridad dejó de ser destructiva y hoy la traduje en una sensación de vértigo”

    El solo de guitarra de Led Zeppelin que según Jimmy Page está al mismo nivel que el de Stairway to heaven

    Las claves del nuevo vinilo de La Voz de los ‘80 masterizado en Abbey Road: “Permite mantenerlo vivo”

    Rusia dice seguir abierta a negociar con Ucrania y ve “necesaria” la participación europea
    Mundo

    Rusia dice seguir abierta a negociar con Ucrania y ve “necesaria” la participación europea

    Estados Unidos reafirma el derecho de Israel a la “autodefensa” tras el bombardeo sobre Beirut

    Ataque ruso contra Kiev deja al menos una víctima fatal y siete heridos

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile
    Paula

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad