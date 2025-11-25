Cómo aliviar el dolor de la ciática con éxito, según un fisioterapeuta

La ciática puede ser incapacitante. Se trata del dolor que provoca la inflamación o irritación del nervio ciático —el más largo del cuerpo— y que puede sentirse en la parte baja de la espalda, glúteos, a lo largo de la pierna y hasta en el pie.

Gran parte de los pacientes lo describen como un dolor agudo, que puede presentarse como una sacudida o descarga eléctrica, en especial al hacer ciertos movimientos como sentarse, agacharse o levantar algo pesado.

Y las causas pueden ser muchas: una contractura muscular, mala postura, u otras más complejos, como una hernia lumbar o artrosis, entre otras.

El fisioterapeuta Ryan Smith vivió este síntoma en primera persona y aseguró, en conversación con el New York Times, que en un inicio, le impidió llevar una vida normal: “No podía sentarme, conducir largas distancias y tuve que dejar de hacer ejercicio”.

Sin embargo, una serie de medidas le permitió superar la lesión nerviosa y volver a retomar sus actividades diarias. Esto es lo que sugieren los médicos para acelerar la recuperación de la ciática.

Cómo aliviar el dolor de la ciática con éxito, según un fisioterapeuta Tendencias / La Tercera

1. Identificar que efectivamente es ciática

Según explican los médicos, es fácil confundir el dolor de ciática con otras lesiones , en especial las que suceden en la espalda baja, glúteos y piernas.

Por ello, puede ser recomendable acudir a un especialista para comprobar si es que se trata de una inflamación, irritación o compresión del nervio ciático y no de otra afección.

2. Continuar con la vida cotidiana

“Lo peor que puedes hacer es limitar constantemente tu vida y actividades”, aseguró el fisioterapeuta Tom Jesson al NYT. Y es que quedarse en reposo puede empeorar los síntomas y ralentizar la recuperación.

Caminar o nadar, u otro tipo de ejercicios suaves, pueden aliviar el dolor, por lo que se recomienda que los pacientes puedan mantenerse activos, dentro de lo que su dolor les permita.

Eso sí, los especialistas recomiendan no estirar al inicio ni inclinarse hacia adelante , pues puede agravar la inflamación y compresión del nervio. Tampoco es recomendable masajear alrededor del nervio de la espalda con objetos.

El dolor debe calmarse antes de comenzar a hacer ejercicios específicos en la zona.

3. Hacer ejercicios para aliviar la ciática

Una vez que el dolor se calmó un poco, es recomendable hacer ejercicios suaves, como la postura de la cobra que consiste en una flexión boca abajo y que puede ayudar a “liberar” el nervio. Se puede hacer una ronda de repeticiones en las que se mantiene la postura por un par de segundos.

Cómo aliviar el dolor de la ciática con éxito, según un fisioterapeuta Tendencias / La Tercera

También se sugiere visitar a un especialista que puede entregar las guías para hacer los ejercicios indicados en esta lesión: kinesiólogos y fisioterapeutas.

Otro “método infalible” para pasar el dolor de ciática es hacer ejercicios de estabilidad del core (músculos del tronco que incluye el abdomen, la espalda baja, la pelvis y los glúteos) de forma gradual, para fortalecer los músculos y evitar lesiones.

No obstante, el Dr. Jesson advirtió que, siguiendo las instrucciones médicas, las personas suelen sentir “cierto alivio” solo después de las primeras dos a cuatro semanas, “y más en los primeros tres meses . En algunos casos, el dolor puede persistir un año o más”.

También es común que el dolor desaparezca y vuelva en ocasiones, como brotes. Por ello, la persona afectada debe ser consciente y paciente, pues sí sentirá alivio con el tiempo y las medidas que tome junto a su profesional de la salud de cabecera.