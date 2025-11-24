BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Expertos consultados por The New York Times explican cómo este popular ingrediente actúa en el organismo y qué evidencia existe sobre su capacidad para aliviar náuseas y otros problemas estomacales.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo. Foto: Unsplash

    El jengibre es uno de los remedios naturales más antiguos para tratar molestias del sistema digestivo. Ha sido utilizado durante siglos en distintas culturas, y hoy sigue siendo altamente consumido.

    Según The New York Times, los suplementos de jengibre se encuentran entre los más vendidos en Estados Unidos. Sin embargo, su fama plantea una pregunta clave para la salud: ¿qué respaldo real existe detrás de sus supuestos beneficios?

    De acuerdo con el Dr. Michael Curley, gastroenterólogo del Centro Médico Dartmouth Hitchcock, la investigación científica sobre el jengibre es escasa y la mayoría de los estudios son pequeños.

    Pero, aunque limitada, la evidencia disponible apunta a que el jengibre puede ser seguro y eficaz para aliviar ciertos tipos de náuseas y vómitos.

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo. Foto: Unsplash

    Cómo actúa el jengibre en el organismo

    Su potencial efecto terapéutico proviene principalmente de dos compuestos: gingerol y shogaol.

    Según Megan Crichton, investigadora especializada en el estudio del jengibre en la Universidad Tecnológica de Queensland (Australia), estas sustancias pueden bloquear las vías neurológicas que desencadenan las náuseas, tanto en el intestino como en el cerebro.

    Así, evitarían que se active el “centro del vómito”.

    Además, investigaciones preliminares sugieren otra vía de acción: acelerar el vaciamiento gástrico.

    El Dr. Keshab Paudel, médico y farmacólogo del Burrell College of Osteopathic Medicine en Florida, señaló que este efecto podría explicar la reducción de la sensación de malestar en algunos pacientes.

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo. Foto: Unsplash

    En qué casos funciona el jengibre

    La mayor parte de los estudios revisados por The New York Times utilizaron suplementos de polvo de raíz de jengibre seca, no preparaciones caseras. Y su eficacia se ha observado principalmente en tres grupos.

    1.Embarazo: Una revisión de estudios publicada en 2025, dirigida por el Dr. Paudel, analizó a mujeres embarazadas que consumían entre 500 y 1500 mg de jengibre al día.

    Los resultados mostraron una mejora significativa en la sensación de náuseas, aunque no en la frecuencia de los vómitos.

    2.Personas en quimioterapia: Un ensayo clínico realizado en 2024 con cerca de 100 adultos mostró resultados similares.

    Según la investigación, quienes consumieron 1200 mg de jengibre en polvo al día, desde el inicio de la quimioterapia y durante los cuatro días posteriores, experimentaron menos náuseas que quienes recibieron un placebo.

    3. Recuperación postoperatoria: Estudios previos también han documentado alivio de náuseas en pacientes que se recuperan de cirugías, aunque los datos disponibles son más heterogéneos.

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo. Foto: Unsplash.

    Dónde aún no existe evidencia suficiente

    A pesar de su uso extendido, los expertos consultados por The New York Times coinciden en que falta investigación sólida para afirmar que el jengibre ayuda en otros escenarios comunes, entre ellos:

    • Gastroenteritis
    • Resaca
    • Mareo por movimiento
    • Indigestión funcional
    • Síndrome del intestino irritable

    El Dr. Curley enfatizó que, en estos casos, la evidencia es prácticamente inexistente o limitada a informes anecdóticos.

    ¿Cuál es la mejor forma de consumirlo?

    Aunque el jengibre está presente en infusiones, bebidas, caramelos, extractos y suplementos, la mayoría de los estudios revisados por el medio estadounidense utilizaron polvo de raíz seca en cápsulas, lo que facilita controlar la dosis.

    Para usos cotidianos –como té o jengibre fresco– no hay datos concluyentes que permitan compararlos con los efectos observados en los ensayos clínicos.

    Lee también:

    Más sobre:JengibreSaludNáuseasBienestarMalestaresCienciaTendenciasEstilo de VidaAlimentaciónNutriciónVómitos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo enfrentarán Kast y Jara la segunda semana antes del balotaje

    Acusación constitucional en el Senado: futuro de Pardow se tambalea entre el abismo y la salvación

    Las 7 denuncias de Galilea en el tribunal supremo de RN que desataron una batalla en el partido, ad portas del balotaje

    Accidente de tránsito deja dos menores de edad fallecidos en San Miguel

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Lo más leído

    1.
    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    2.
    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    3.
    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    4.
    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    5.
    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”

    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 24 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 24 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Cómo enfrentarán Kast y Jara la segunda semana antes del balotaje
    Chile

    Cómo enfrentarán Kast y Jara la segunda semana antes del balotaje

    Acusación constitucional en el Senado: futuro de Pardow se tambalea entre el abismo y la salvación

    Las 7 denuncias de Galilea en el tribunal supremo de RN que desataron una batalla en el partido, ad portas del balotaje

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”
    Negocios

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”

    El desconocido accionista chileno de Abra Group, futuro dueño de Sky Airline

    La señal detrás del primer acercamiento entre economistas de Matthei y el equipo de Kast

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo
    Tendencias

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    La sinceridad de Lucas Cepeda tras el repunte Colo Colo: “Lamentablemente despertamos tarde; ahora quedan dos finales”
    El Deportivo

    La sinceridad de Lucas Cepeda tras el repunte Colo Colo: “Lamentablemente despertamos tarde; ahora quedan dos finales”

    El Colo Colo de Fernando Ortiz se saca las ataduras: golea a La Calera y se mete en zona de Copa Sudamericana

    Gustavo Álvarez enciende las alarmas por las lesiones en la U en la pelea por el Chile 2: “Se va sintiendo el cansancio”

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    De las ruinas a memoria viva: el renacer patrimonial de la casona Arrieta en Peñalolén
    Cultura y entretención

    De las ruinas a memoria viva: el renacer patrimonial de la casona Arrieta en Peñalolén

    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”

    Y ahora estoy aquí: Shakira deslumbra en su regreso a Chile entre hits, despecho y amor propio

    Arresto de Bolsonaro genera dudas sobre la fuerza de su movimiento de cara a elecciones de 2026
    Mundo

    Arresto de Bolsonaro genera dudas sobre la fuerza de su movimiento de cara a elecciones de 2026

    Cómo los narcos desafían al Estado de Francia desde Marsella

    El ministro de Defensa israelí ordena revisar los informes sobre la investigación del Ejército por el 7-O

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?
    Paula

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”