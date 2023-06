¿Cómo es el crucero más grande del mundo que navegará en 2024?

El poder de la línea de cruceros Royal Caribbean no se detiene. Si en 2022 el Wonder of The Seas se instaló como el crucero más grande del mundo que navegaba por el océano, ahora están preparando un nuevo buque que está a punto de rebatirle el título apenas pueda zarpar en 2024.

Su nombre es Icon of the Seas y es un barco que planea superar cualquier expectativa de los turistas: tendrá “el parque acuático más grande en alta mar”, 15 lugares para escuchar música en vivo, 7 piscinas, 6 toboganes, un casino e incluso una pista de hielo.

La embarcación inició su proceso de construcción en abril de 2022 y por estos días ya está en su última etapa. De acuerdo a CNN, debería estar listo en octubre de este año para luego integrarse a la flota de Royal Caribbean.

Hace un par de días hizo sus primeras pruebas en mar abierto. El 22 de junio el barco salió desde el lugar donde lo estaban construyendo, el astillero Meyer Turku, en Finlandia, para verificar que todo estuviera bien en su funcionamiento.

El Icon of the Seas ya hizo sus primeras pruebas en el mar en Finlandia. Foto: Royal Caribbean.

“El Icon of the Seas viajó cientos de millas, durante las cuales se probaron los motores principales, el casco, los sistemas de frenos, la dirección, el ruido y los niveles de vibración”, aseguró Royal Caribbean en un comunicado.

Las expectativas que están sobre esta obra de Royal Caribbean no son menores, ya que se planea que cumpla un nuevo hito para la compañía y que se convierta en el crucero de mayor tamaño en todo el mundo. Según la empresa de buques, este crucero será un 6% más grande que su “hermano”, el Wonder of The Seas.

Todo indica que lo va a lograr y que va a impactar al mundo por su gran magnitud: tiene 365 metros de largo, 19 pisos de altura y un peso de 250.800 toneladas. En tanto, su capacidad es de 5.610 pasajeros y 2.350 tripulantes, es decir, un total de casi 8.000 pasajeros a bordo.

El crucero comenzará a navegar desde 2024. Foto: Royal Caribbean.

Qué caracteriza al Icon of the Seas, el crucero más grande del mundo

Aunque este buque sorprende por sus dimensiones, lo que busca es entregar nuevas experiencias y actividades novedosas para sus pasajeros.

Está el ya mencionado parque acuático, Category 6, que posee seis extensos toboganes para divertir a los que están en búsqueda de una aventura extravagante.

En cuanto a las piscinas, una de ellas es The Hideaway, considerada la primera que estará “en suspensión en alta mar”. Es especial para los que quieren un momento de fiesta en el agua y tomarse las fotografías con la mejor vista.

También está Swim & Tonic, una opción para darse un chapuzón y tener el bar a mano. Mientras que la piscina más gigante de todo el buque es Royal Bay, donde siempre habrá espacio para bañarse por más que esté lleno de otros turistas.

La piscina Swim & Tonic. Foto: Royal Caribbean.

Si alguien quiere sentirse como si estuviera parado en una tabla en las mejores olas, entonces deberá probar FlowRider, el simulador de surf.

El Icon of the Seas ofrecerá alrededor de 20 opciones gastronómicas diferentes, que van desde los gustos más simples hasta los más sofisticados. La lista incluye alternativas como comida rápida, carnes, mariscos, platos más hogareños, postres, comida callejera, sushi y hasta un bufé.

Por otra parte está el Absolute Zero, la pista de hielo del cruecero, espacio en que se podrá presenciar un espectáculo de “proyección digital en alta resolución”, dice el sitio web del buque.

Al anochecer, las personas podrán hallar más diversión en 15 sitios para compartir con un grupo o para cenar en tranquilidad. Una larga lista de cócteles, karaoke, música rock, juego de billar y otras entretenciones clásicas, son algunos de los atractivos que los pasajeros se toparán luego de un ajetreado día de piscina.

Además, tendrá 28 tipos de hospedajes. Están los que son más familiares, los que son pensados en adultos y otros en que la exclusividad y la comodidad es lo esencial.

Una de las suites del crucero. Foto: Royal Caribbean.

Cuál es el valor para subirse al crucero

El plan es que el Icon of the Seas comience a navegar el 27 enero de 2024 en Miami, Estados Unidos, y tendrá recorridos de 7 noches por la zona del Caribe. Lo previsto es que por lo menos pueda operar hasta abril de 2025.

Sus paradas incluyen lugares como la isla privada de Royal Caribbean, Cococay, situada en las Bahamas, Roatán en Honduras y Cozumel y Puerto Costa Maya en México. Según indica su página web, el costo para subirse al crucero depende de la ruta, fecha y suite escogida, pero el valor mínimo parte en los 1.998 euros, es decir, más de 1.700.000 millones de pesos chilenos. En algunos casos, el valor puede triplicarse.

En lo que queda de este año, la embarcación deberá completar otras pruebas en océano abierto para poder confirmar que todo sigue bien en su funcionamiento y solo le quedará esperar para que comience su viaje.