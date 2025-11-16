OFERTA ELECCIONES $990
    Cómo estará el tiempo en Santiago durante este domingo de elecciones

    La jornada de votación tendrá altas temperaturas para la capital y el llamado es a tomar precauciones para desplazarse a los locales de votación.

    Este domingo 16 de noviembre se realizarán las elecciones presidenciales en Chile, junto con las de diputados y, dependiendo de la circunscripción, senadores.

    Durante esta jornada de comicios, la Región Metropolitana tendrá una jornada marcada por temperaturas altas, cercanas a los 30°C y cielos con nubosidad parcial, según informó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

    Cómo estará la temperatura en los sectores de la capital

    • Colina: 8°C / 31°C
    • Curacaví: 8°C / 29°C
    • Melipilla: 9°C / 28°C
    • San José de Maipo: 8°C / 27°C
    • Santiago centro: 9°C / 32°C
    • Santiago norte: 9°C / 30°C
    • Santiago poniente: 9°C / 30°C
    • Santiago oriente: 9°C / 29°C
    • Santiago sur: 8°C / 29°C

    De acuerdo con el pronóstico de la DMC, el cielo se mantendrá con nubosidad parcial desde la mañana y durante toda la jornada electoral.

    A qué hora será el peak de calor en Santiago

    Según datos del sitio especializado Meteored.cl, durante la mañana las temperaturas se mantendrán más cercanas a los 20°C.

    Sin embargo, hacia el mediodía ya aumentarán a 25°C, y entre las 13:00 y 18:00 horas se registrarán los momentos de mayor calor, alcanzando las temperaturas máximas pronosticadas para la capital.

    Ante esto, la recomendación es ir preparado para el calor que se registrará en la Región Metropolitana. Es importante el uso de bloqueador solar, agua para hidratarse y algún gorro para sobrellevar esta jornada.

