Cómo grupos terroristas y de odio están reclutando niños a través de videojuegos

Los videojuegos dejaron hace tiempo de ser solo espacios de entretenimiento.

Según una investigación publicada por The New York Times, grupos de odio y organizaciones terroristas están utilizando plataformas como Minecraft , Roblox y comunidades en línea asociadas para reclutar a niños y adolescentes .

Una dinámica similar a las empleadas por abusadores que captan menores en internet.

Las cifras preocupan a los especialistas. En Europa y Norteamérica, los menores representan actualmente el 42% de las investigaciones relacionadas con terrorismo.

Esta cifra triplica los registros de 2021, de acuerdo con la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo de las Naciones Unidas.

En Europa, entre el 20% y el 30% del trabajo antiterrorista involucra a menores de apenas 12 y 13 años, según datos inéditos recopilados por el Centro Internacional para la Lucha contra el Terrorismo, con sede en La Haya.

“Es una tendencia llevada al extremo”, afirmó el director del centro, Thomas Renard, quien calificó las cifras de “impactantes” y “nunca antes vistas”.

De acuerdo con el reportaje, los grupos violentos de todo el espectro ideológico se han adaptado con rapidez a la era digital, encontrando nuevos miembros más rápido de lo que los gobiernos pueden diseñar estrategias de respuesta.

Más de dos docenas de expertos en radicalización y consejeros juveniles entrevistados por el diario estadounidense coinciden en que la edad de los reclutas ha disminuido aceleradamente en los últimos años .

¿Qué videojuegos utilizan y cómo?

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos y Australia han advertido que extremistas están utilizando videojuegos como Roblox y redes como Discord para reclutar y entrenar a nuevos adeptos .

Investigadores han documentado la existencia de mundos digitales en Minecraft y Roblox donde los jugadores pueden simular violencia terrorista y tiroteos masivos.

Por ejemplo, una simulación del ataque de 2019 contra dos mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda, que dejó 51 muertos.

“Los extremistas pueden crear estos juegos ellos mismos, y si logran que sea algo que interese a los niños, pueden conseguir que se unan a un perfil específico” , explicó al NYT Jean Slater, investigadora de movimientos extremistas violentos.

“La gente simplemente da por sentado que los reguladores ya se han encargado de esto, porque es imposible que una plataforma permita que un adulto hable con un niño de 9 años”, agregó.

¿Qué dicen los videojuegos?

Roblox aseguró a The Times que el contenido que glorifica el odio “no tiene cabida” en la plataforma y que utiliza equipos de detección y monitoreo con inteligencia artificial para identificar a usuarios que promuevan el extremismo.

Microsoft, propietaria de Minecraft, señaló en un comunicado que “prohíbe el contenido extremista” y que emplea tecnologías de detección proactiva, filtros de chat y controles parentales.

Pero los videojuegos no son el único canal para reclutar nuevos integrantes.

Otras plataformas

Los investigadores de la ONU describen “estrategias de embudo sofisticadas” que llevan a jóvenes desde plataformas masivas como TikTok y X hacia espacios menos moderados, como Discord o Telegram , donde el discurso es más radical y cerrado.

Además, el FBI ha advertido sobre grupos transnacionales que presionan a menores para que se autolesionen o realicen actos explícitos, utilizando luego ese material para chantajearlos.

En algunos casos, los menores fluctúan entre ideologías opuestas, desde el supremacismo blanco hasta el yihadismo, lo que para algunos expertos sugiere que el fenómeno está más vinculado a la soledad y la búsqueda de identidad que a convicciones ideológicas profundas.