Con los éxitos de AC/DC: así fue la elogiada presentación del Orfeón Nacional de Carabineros frente a La Moneda. Foto: cortesía.

La mañana de este miércoles 26 de noviembre, el Orfeón Nacional de Carabineros de Chile presentó una serie de éxitos de AC/DC, el histórico grupo australiano de rock que realizará dos conciertos en el país en marzo de 2026.

La instancia se dio en la ceremonia de Cambio de Guardia, realizada frente al Palacio de La Moneda, en la Plaza de la Constitución .

El Orfeón Nacional de Carabineros, que cuenta con 96 años de existencia, se presentó con banda completa, lo que incluyó guitarra eléctrica y batería .

Cómo fue la presentación del Orfeón Nacional de Carabineros en la que interpretaron éxitos de AC/DC

Himnos de AC/DC como Highway to Hell , Back in Black y Thunderstruck fueron parte del repertorio .

Se trata de canciones que han resaltado por generaciones entre las más conocidas y destacadas del grupo australiano.

En los registros se puede ver cómo los integrantes del Orfeón Nacional de Carabineros tocan instrumentos como saxofones, trompetas y percusiones, además de guitarra eléctrica, mientras los presentes disfrutan del espectáculo .

AC/DC se presentará en el Parque Estadio Nacional, en Santiago, el 11 y el 15 de marzo, en el marco de su gira PWR UP. Las entradas pueden ser adquiridas a través del sistema Ticketmaster.

A continuación encontrarás un video de la presentación del Orfeón Nacional de Carabineros.