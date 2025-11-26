¿Vas a ver el estreno de Stranger Things 5? Este es el resumen de todas las anteriores temporadas. Foto: Netfli

Stranger Things se estrenó en 2016 en Netflix, una serie sin mayores expectativas cuando la plataforma tenía solo un puñado de producciones originales destacadas.

Sin embargo, lo que comenzó como una serie con un elenco muy joven terminó convirtiéndose en un fenómeno global.

¿Cuándo se estrena Stranger Things?

Casi una década después, el programa se despide: los primeros cuatro episodios de la quinta temporada llegan este miércoles a las 22:00 , habrán tres más en Navidad y el final se estrenará en Año Nuevo.

Considerando que han pasado casi tres años desde la cuarta temporada, The New York Times aportó con un repaso para recordar esta historia ambientada en los 80’s.

Hawkins, Indiana: un pueblo paranormal

A lo largo de sus cuatro temporadas, la historia transcurrió en Hawkins, un pueblo típicamente estadounidense de los 1980: conservador, aferrado al deporte escolar y con residentes dispuestos a ignorar sucesos extraños con sorprendente facilidad.

Su principal particularidad es la presencia del Laboratorio Nacional de Hawkins, dependiente del Departamento de Energía de EE.UU., donde se realizaban experimentos secretos que terminaron abriendo una grieta hacia otra dimensión: el “Mundo del Revés” .

La serie abarca el período entre 1983 y 1987, años en que la ciudad vivió el auge y caída de un centro comercial, la muerte misteriosa de varios jóvenes y, en la temporada más reciente, un “terremoto” que en realidad fue una ruptura masiva entre ambos mundos.

El Mundo del Revés

El NYT describe esta dimensión como una especie de “sombra demoníaca” de Hawkins: mismas calles, mismas casas, pero distorsionadas y plagadas de criaturas monstruosas.

El primer contacto lo tuvieron los científicos del laboratorio, que exploraron el lugar con fines de investigación y, eventualmente, para obtener ventaja en la Guerra Fría.

La conexión de esta dimensión con la protagonista, Once (Millie Bobby Brown), es esencial.

Ella, junto a otros niños con habilidades psicoquinéticas, fue criada como sujeto de pruebas, y fue un experimento con sus poderes el que abrió accidentalmente la primera brecha en 1983.

Desde entonces, cada temporada profundizó más en este mundo hostil y en las criaturas que lo habitan.

Temporada 1: la desaparición de Will

Todo comenzó con un misterio clásico: Will Byers desaparece tras ser secuestrado por Demogorgon, una de estas criaturas del mundo paralelo.

Sus amigos –Mike Wheeler (Finn Wolfhard), Dustin Henderson (Gaten Matarazzo) y Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin)– inician la búsqueda, encuentran a Once y descubren que existe una dimensión paralela.

Mientras tanto, Joyce, la madre de Will, está convencida de que su hijo sigue vivo y comunicándose a través de luces, y Hopper, el jefe de policía, comienza a sospechar que el laboratorio oculta algo.

Temporada 2: el Azotamentes llega a Hawkins

Con el rescate de Will, los problemas continúan. El Azotamentes, una criatura mucho más poderosa que controla mentes, comienza a manifestarse en Hawkins y usa al propio Will como su enlace.

Los chicos reciben a Max (Sadie Sink) en el grupo, y su hermanastro Billy (Dacre Montgomery) se convierte en una presencia intimidante.

Once, por su parte, intenta descubrir su pasado y sus raíces, mientras los científicos continúan encubriendo lo ocurrido.

Temporada 3: soviéticos bajo el centro comercial

En pleno verano del 85, Starcourt Mall es el nuevo centro de Hawkins.

Pero bajo sus cimientos, los soviéticos construyen una instalación secreta para abrir una nueva puerta al Mundo del Revés.

Steve trabaja en una heladería junto a Robin, quien se une al equipo tras revelar que es lesbiana.

El Azotamentes regresa usando a Billy como huésped, y su sacrificio para salvar a Max se convierte en uno de los momentos más emotivos del show.

Temporada 4: el ascenso de Vecna

La cuarta temporada introduce al villano más importante de la serie: Vecna.

Antes fue Henry Creel, el primer niño experimentado en el laboratorio y conocido como “Uno”.

Cuando Once lo descubrió intentando asesinar a otros sujetos de pruebas, lo envió al Mundo del Revés, donde se transformó en la criatura maligna que aterroriza Hawkins.

Vecna ataca a jóvenes vulnerables, y Max se convierte en uno de sus blancos.

Courtesy of Netflix

Eddie Munson –el carismático metalero y líder del club de D&D– se suma al grupo, pero muere heroicamente, quedando injustamente señalado por el pueblo.

Entre tanto, Hopper, quien había sido dado por muerto al final de la temporada 3, intenta escapar de un gulag soviético donde guardan su propio Demogorgon.