Con U2 y Pink a la cabeza: alistan masivo concierto Live Aid en apoyo a Ucrania.

Bajo la premisa de solidarizar con las víctimas que ha dejado la invasión de Rusia en Ucrania, el próximo 24 de junio se llevará a cabo un masivo concierto en el estadio Wembley (Inglaterra), siguiendo los pasos que alguna vez dejó el inolvidable Live Aid en 1985.

Según reportes del sitio británico The Sun, entre los artistas invitados al evento benéfico que está próximo a suceder figuran The Rolling Stones, U2, The Killers y Pink. También es una gran posibilidad que se cuente con la presencia de otros cantantes de renombre como Paul McCartney, Adele, Noel Gallagher y Florence and The Machine.

La masiva reunión musical para demostrar apoyo al presidente ucraniano Volodimir Zelensky sería televisada en todo el mundo, indica el citado medio.

Adele y Paul McCartney podrían subirse a los escenarios de Wembley para apoyar a Ucrania.

“Una gran oportunidad”

“Va a ser enorme, propiamente una lista A y a escala mundial. Es algo que la gente ha querido hacer desde hace tiempo, pero ahora se ha fijado y reservado una fecha en el estadio de Wembley. Las invitaciones para actuar se envían rápidamente a los nombres más importantes del negocio”, explicó una fuente cercana al recital de Wembley.

El informante también asegura que, al menos para una agrupación como U2 y su vocalista Bono, se trata de una “una gran oportunidad para seguir insistiendo en la gravedad de la situación en Ucrania”, considerando que ya han plasmado abiertamente sus visiones sobre el conflicto. De hecho, en mayo de 2022 Bono brindó un concierto en una estación de metro en la ciudad ucraniana de Kiev.

Bono en un concierto en Kiev. Foto: Reuters.

“Un evento de este tamaño también puede ejercer una presión política real sobre los rusos”, añadió la fuente.

Hasta el momento, el medio británico identificó que solo habría surgido un obstáculo: el día de la performance en favor de Ucrania coincide con el festival musical Glastonbury, por lo que algunos cantantes y agrupaciones de esa parrilla no podrían sumarse a Wembley.

Se espera que el masivo recital sea de la misma índole que el histórico Live Aid, realizado en julio de 1985 en el estadio Wembley de Londres y el John F. Kennedy de Filadelfia, que tuvo por objetivo combatir la hambruna de África. Algunos de los nombres más famosos que se subieron al escenario de Wembley fueron Queen, David Bowie, Elton John, Sade, U2 y Phill Collins.