Crónica del fallido día en que Adam Levine y Maroon 5 se presentaron en el Festival de Viña

Entre gritos y vitoreos, la banda estadounidense Maroon 5 subía al escenario de la Quinta Vergara y era recibido por los miles de chilenos que, hasta entonces, eran grandes fanáticos. Las expectativas eran altas, pero lo que pasó después, marcó para siempre el vínculo del cantante Adam Levine con Chile.

Todo había comenzado mal. Era un jueves, 27 de febrero de 2020 y Maroon 5 era la banda anglo encargada de abrir el quinto día del Festival de Viña del Mar. Y aunque había una hora de inicio pactada, comenzaron los atrasos.

El público, tanto los del recinto como los televidentes, ya estaban impacientes. Los animadores María Luisa Godoy y Martín Cárcamo tuvieron que improvisar por casi 30 minutos, hasta que finalmente la banda estuvo lista para salir.

De ahí para adelante, todo fue cuesta abajo para Levine .

Esto fue lo que pasó.

Maroon 5 comenzó a tocar y cantar. El público de Viña se le unía en la letra de sus canciones, pero pronto comenzó a percibir que había una mínima interacción con ellos. El cantante Adam Levine apenas los miraba.

Estaba distante, poco entusiasta. Se notaba la incomodidad en el rostro y un desinterés palpable, como si no quisiera estar ahí.

De tanto en tanto se veía una sonrisa forzada, y se limitaba a dar agradecimientos breves, una actitud muy distinta a la de otros artistas que llegaron a Viña, uno de los festivales de música más importantes del mundo.

Sumido en su propio mundo, Levine desafinó en múltiples ocasiones. De todas formas, el show continuó, aunque solo por unos escuetos 66 minutos.

El público ya estaba desilusionado en ese punto y se notó la desconexión. Ya no se escuchaba que cantaran las canciones junto al artista.

Después de haber estado acostumbrados a la calidez que transmiten otros cantantes y bandas que participan de la parrilla, el espectáculo de Maroon 5 fue catalogado como insípido.

Además, la banda decidió no recibir los premios simbólicos del festival: las Gaviotas de Plata y Oro, lo que extrañó a la Quinta Vergara y, para muchos, fue interpretado como un desaire al evento.

Pero eso no sería lo peor de la noche.

El polémico video donde Adam Levine insulta al Festival de Viña

Después de terminar el espectáculo, Adam Levine protagonizó un video que quedó en la retina de gran parte de los chilenos: estaba caminando por el camarín y despotricando por lo que había sucedido en la Quinta Vergara.

“Esto no fue un recital, fue un show de televisión de mierda (sic)”, decía. También se escuchó que vociferaba “fucking town” (ciudad de mierda) y “assholes” (imbéciles).

Después, Daniel Merino, quien estuvo involucrado en la producción del festival en ese año, reveló que los problemas habían comenzado incluso antes de que empezara la jornada: “Primero no quisieron hacer la prueba de sonido”.

Además, aparentemente no sabían cómo era la dinámica del festival e ignoraban que era un evento televisado.

Y después de no querer recibir los premios, “a los tres, cuatro días, escribe la mánager de ellos y nos piden las gaviotas”, recordó Merino, en conversación con el podcast Bombastic.

“Mi respuesta fue: los premios se entregan en el escenario, o no se entregan, porque son premios que entrega la gente. No hay gaviota”. Y la mánager nunca más le respondió.

Todas estas actitudes no pasaron desapercibidas para los millones de chilenos que disfrutan el festival, y el rechazo fue inmediato y contundente: comenzó la famosa “operación recetas” y los comentarios en las redes de la banda y, particularmente, de Adam Levine, comenzaron a aparecer.

Eran recetas de cocina chilena o mensajes sarcásticos que tenían el objetivo de recordarle al estadounidense cómo se había comportado en el festival.

Y esta dinámica continúa incluso hoy, cinco años después de su fallida visita al país. Tanto así, que hasta ahora, Levine tiene que limitar o desactivar los comentarios en cada fotografía que publica.

Según un estudio de CashNetUSA, una de las preguntas más frecuentes en Google realizadas en Estados Unidos en 2023 sobre Chile fue: “¿Por qué Chile odia a Maroon 5?”.

Las disculpas públicas de Adam Levine por su comportamiento en Chile

Después de la avalancha de críticas, Adam Levine decidió alzar la voz y pedir disculpas por su comportamiento, a través de sus redes sociales.

“Para ser totalmente franco, hubo algunas cosas que me refrenaban anoche y dejé que me afectaran”, comenzó a decir en un video. “Afectó cómo me estaba comportando en el escenario, lo cual no es profesional y me disculpo por eso”.

El cantante aseguró que estaba “preocupado” por verse y sonar bien.

“Batallé mucho y a veces es muy difícil para mí disfrazar esa lucha y por eso los decepcioné y me disculpo. Adoramos absolutamente a nuestros fanáticos chilenos, nos encanta venir aquí. Anoche, no fue lo mejor y todo lo que puedo decir es que lo siento mucho”.

Además, después los representantes declararon en un comunicado que la banda subió tarde al escenario por “dificultades técnicas”.

“Maroon 5 subió al escenario según lo programado y a tiempo [el jueves por la noche]. Interpretaron 70 minutos de sus mejores éxitos con gran aclamación. Desafortunadamente, durante la presentación, la banda encontró numerosas dificultades técnicas durante todo el show, incluyendo problemas con el monitor y los dos de los oídos de Adam Levine”, se lee en el documento.

Finalmente, Levine compartió una fotografía con el público de Viña en sus redes y escribió: “Si bien no siempre podemos compensar nuestro pasado, podemos hacer todo lo posible para aprender de él… gracias Chile por darme la oportunidad de crecer”.