Doctora revela por qué nunca debes cocinar en una sartén rayada

¿Quién no tiene una sartén favorita? Después de años de uso, a pesar de que esté un poco desgastada, hay quienes, por cariño, insisten en seguir utilizándola y no la reemplazan por una nueva. No obstante, una doctora advirtió que utilizar utensilios de cocina dañados puede perjudicar la salud e, incluso, aumentar el riesgo de padecer cáncer.

“Pueden filtrar millones de microplásticos en nuestros alimentos”, aseguró la médico Poonam Desai, de la Universidad de California. Es decir, pequeñas partículas de plástico —que miden menos de cinco milímetros y que suelen ser invisibles— podrían estar en nuestra comida si no nos deshacemos de las sartenes viejas.

Doctor revela por qué nunca debes cocinar en una sartén rayada

¿Qué daños a la salud puede provocar una sartén rayada?

Según la Dra. Desai, los microplásticos que pueden filtrarse en los alimentos, a raíz de una sartén dañada, pueden “provocar desequilibrios hormonales, problemas de fertilidad e incluso aumentar el riesgo de cáncer”.

La alarma es mayor con las sartenes que suelen estar recubiertas de teflón, un material plástico resistente al calor y a la corrosión, para evitar que los alimentos se quemen al cocinarlos. En el proceso, se forman partículas resistentes al calor para crear una capa antiadherente, llamadas sustancias perfluoradas y polifluoradas (PFAS por sus siglas en inglés), que son “sustancias químicas eternas”.

Doctor revela por qué nunca debes cocinar en una sartén rayada

Al ingerirlas, estas partículas pueden permanecer en el cuerpo durante largos períodos de tiempo y, con suerte, se eliminarán lentamente por la orina. Sin embargo, distintas investigaciones revelaron que estos químicos están relacionados con un cáncer de hígado común.

Y aunque las sartenes de cerámica pura suelen ser una alternativa más segura, Desai agregó que si están rayadas, de todas formas puede filtrarse la capa de aluminio que tienen a nuestros alimentos y, por tanto, enfermarnos.

“Entonces, si mi sartén es antiadherente o de cerámica, y está rayada o desconchada, normalmente la boto a la basura”, afirmó la doctora.