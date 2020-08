Eduardo Della Maggiora: “Sigo a a Tony Robbins, un referente mundial en desarrollo personal”

* Leo:

Sobre emprendimiento, innovación, deporte y alimentación. También me apasionan los libros basados en la filosofía de los estoicos. Algunos de los últimos libros: The Business of Good, de Jason Haber, y Exponential Organizations, de Salim Ismail.

* Veo:

Acabo de terminar The Last Dance, en Netflix, un documental que narra la historia de Michael Jordan, con sus luces y sombras. Muestra desde adentro lo que resulta cuando se mezcla pasión y perseverancia.

* Admiro:

A Marco Aurelio, emperador romano y uno de los máximos exponentes de la filosofía estoica. Representa la fortaleza y sabiduría para dominar las pasiones y la adversidad, y alcanzar una genuina plenitud de vida, más allá de los bienes materiales.

* Uso:

Un anillo que me mide el sueño, nivel de estrés y las pulsaciones.

* Escucho:

Soy fanático de Los Beatles, Queen y toda la música de los 70 y 80.

* Viajo:

Un sueño que quiero cumplir es poder viajar a África con mis hijos. Volver al pueblo y colegio donde hice mi voluntariado el 2014.

* Sigo:

En Twitter, a Tony Robbins, un referente mundial en desarrollo personal. También a Elon Musk, porque sus tuits suelen ser una provocación intelectual. Y entre los deportistas sigo a Jan Frodeno, quien me inspira en un deporte que ha llenado mi vida.

* Como:

Una vez al día. Sigo además algunas reglas que me ayudan a mantenerme con foco y energía; como lo menos procesado, trato de evitar el azúcar y, para mi suerte, mi señora es una keto-chef que me regalonea.

* Creo:

En el poder de la pasión, propósito y la perseverancia para lograr metas de largo plazo. Y que los pequeños pasos provocan grandes cambios.

* Tomo:

750 cc de agua con limón todos los días, apenas me levanto. Llevo 20 años con la misma rutina. Nunca me falta una kombucha y un buen mate.