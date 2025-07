Tiene sabor a carne, luce exactamente igual y hasta puede sangrar. Así es la carne de origen vegetal que se vende en gran parte del mundo. Y es que muchas personas que deciden ser vegetarianas o veganas no lo hacen porque no les guste el sabor, sino por temas animalistas y ambientales.

Además de ser alimentos libres de crueldad animal, las carnes vegetales tienen impactos importantes en el medio ambiente: según Good Food Institute, sustituir una hamburguesa de vacuno por una de origen vegetal puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 98%.

Así, hoy en el mercado no solo hay hamburguesas vegetales, sino también nuggets, vienesas, chorizos y hasta jamón que imitan a los productos de animales y que prometen ser más sanos que los verdaderos.

Pero la verdadera pregunta es, ¿son realmente saludables? Y es que si uno mira la etiqueta, muchas veces se puede encontrar con una larga lista de ingredientes, por lo que usualmente se los cataloga como alimentos ultraprocesados.

El alimento ultraprocesado que podría ser bueno para tu salud, según un médico de Harvard. Foto: REUTERS.

Por qué la carne vegetal es una buena alternativa de proteína

“Los médicos y dietistas son reacios a considerar proteínas alternativas cuando asesoran a los pacientes sobre nutrición, porque ven estos alimentos como ultraprocesados”, explicó la científica y nutricionista Roberta Alessandrini, directora de la Iniciativa de Guías Alimentarias en PAN International (Asociación de Médicos para la Nutrición), a CNN.

No obstante, la experta aseguró que si se eligen con precaución, las carnes vegetales “pueden ser una forma válida y útil de avanzar hacia dietas con mayor presencia de plantas, que son buenas para las personas y el planeta” , pese a que sean ultraprocesadas.

De acuerdo a los más recientes estudios, la dieta basada en plantas es la mejor opción para reducir el riesgo de enfermedades como diabetes, colesterol alto, demencia, depresión, cáncer, entre otras.

Además, según explicó el Dr. Walter Willett, investigador líder en nutrición y profesor de la Universidad de Harvard, la composición de grasa de la carne de res es “tan indeseable para la salud”, que es mejor considerar otras alternativas de alimentos.

Aclaró también que los nutrientes importantes que tiene la carne (y que las plantas no) como la vitamina B12, pueden añadirse a las carnes de origen vegetal, “de forma similar a como fortificamos la leche, con vitaminas D y A”.

¿Qué pasa con los alimentos ultraprocesados?

Las empresas que producen carnes vegetales muy similares a las de origen vegetal utilizan aditivos y procesos similares a los que se aplican con los alimentos ultraprocesados.

No obstante, Joy Bauer, una dietista que asesora a Beyond Meat, una de las marcas líderes en carne vegetal en Estados Unidos, aseguró que no todos los ultraprocesados son malos.

“La conversación debe cambiar significativamente cuando se trata de alimentos ultraprocesados porque nunca van a desaparecer: la gente quiere alimentos fáciles y convenientes”.

Continuó: “Necesitamos llegar a un punto en el que empecemos a evaluar los alimentos ultraprocesados porque hay algunos que son súpersaludables y pueden ayudar a las personas a avanzar en direcciones positivas en sus vidas”.

No obstante, según el médico de Harvard, la carne vegetal todavía tiene varios desafíos para instalarse en las cocinas de más personas: primero, continuar modificando la fórmula para hacerla más saludable (con menos grasas y sodio), y también que bajen su precio, para volverse un producto realmente competitivo con la industria de la carne.

“Por lo que he visto, estos productos son bastante más caros que una hamburguesa básica. Y realmente necesitamos productos que sean competitivos en precio con la carne de res y de cerdo si queremos verlos consumidos a diario, y no solo por quienes pueden permitírselo”.