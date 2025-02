El extraño trastorno neurológico que sufre Brad Pitt: “Nadie me cree”

Detrás de la fama y éxito del aclamado actor de Hollywood, Brad Pitt , hay un problema de salud que ha complejizado su vida personal y profesional. Desde hace años, el intérprete de películas se ha sincerado sobre el trastorno que padece, e incluso, ha contado que nadie le cree que lo tiene.

Y es que se trata de una condición neurológica fuera de lo común.

Brad Pitt padece de prosopagnosia, también conocida como “ceguera facial”, que hace que su cerebro no pueda reconocer rostros de otras personas.

Esto es lo que contó el actor al respecto.

Qué es la prosopagnosia, el trastorno que padece el actor Brad Pitt

Según explicaron desde Mayo Clinic , la prosopagnosia o “ceguera facial” es una condición neurológica que afecta la capacidad de una persona para reconocer rostros, incluidos los de sus familiares y amigos cercanos.

Pero es un trastorno que no tiene que ver con problemas de la vista, ni tampoco la memoria. En cambio, es un error en el procesamiento cerebral de la información facial.

Desde el mismo centro médico, publicaron un estudio que arrojó que la prosopagnosia puede estar presente desde el nacimiento, o ser adquirida tras sufrir alguna lesión cerebral, enfermedades neurodegenerativas u otras afecciones neurológicas.

Según información de Cleveland Clinic , 1 de cada 50 personas podría tener este trastorno.

Cómo la ceguera facial afecta la vida de Brad Pitt

En una entrevista con el medio Gentlemen’s Quarterly (GC) , el intérprete del Club de la Pelea contó que siente mucha vergüenza al interactuar con otras personas, por su incapacidad de reconocer sus rostros.

“¡Nadie me cree!”, contó. Y es que no conoce a alguien que padezca de lo mismo y, por tanto, siente que es difícil que el resto comprenda lo que pasa por su cabeza todos los días.

Según explicó la neuróloga Leah Croll al programa Good Morning America , la prosopagnosia es “un síndrome muy real” que afecta en distintos niveles a los pacientes que lo padecen.

Incluso, en casos extremos, podrían no llegar a reconocer su propio rostro en el espejo.

Y a Pitt, el trastorno de ceguera facial lo ha puesto en situaciones incómodas.

En otra conversación con la revista Esquire , dijo que muchas veces las personas creen que Pitt es “egocéntrico y arrogante”, porque el actor, al no reconocerlas, no entabla conversaciones con ellos. Pero, asegura, no es algo intencional.

Cada vez que se encuentra con alguien, debe preguntarles dónde se conocieron o quiénes son para poder reconocer con quién está hablando. Pero estas preguntas también suelen “incomodar” a la gente.

Por ello, en su vida cotidiana, prefiere evitar encuentros sociales, para no dar explicaciones y no incomodar a las personas a su alrededor.

Cuál es la cura o tratamiento para la prosopagnosia

Para diagnosticar la “ceguera facial”, los médicos suelen solicitar algunos exámenes, como resonancias magnéticas en el cerebro, además de evaluaciones neurológicas y de memoria.

Sobre la cura, no existe una como tal, pero sí hay tratamientos disponibles para que la persona pueda hacer más llevadero el trastorno, y mejorar su vida social y profesional.

Por ejemplo, se suele enseñarles cómo identificar la voz, forma de caminar u otras características de una persona para reconocer quién es, sin tener que mirar su rostro.

Lo ideal será acudir a un neurólogo para recibir atención personalizada.

“Si alguien siente que la historia de Brad Pitt le resulta familiar o cree que experimenta síntomas similares, lo mejor es buscar ayuda médica para obtener un diagnóstico y orientación adecuados”​, concluyó la doctora.