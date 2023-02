El gran misterio de Richey Edwards, la estrella del rock que desapareció hace 28 años

En febrero de 1995, el músico galés Richey Edwards estaba en una posición que quizás cualquier músico de rock soñaría. En ese entonces era el guitarrista y letrista principal de la banda Manic Street Preachers, pero aunque las cosas parecían ir cuesta arriba para el grupo, a Edwards le costaría enfrentar el éxito y la fama tan repentina.

Ese mes tomaría la drástica decisión de esfumarse para siempre, siendo su destino uno de los grandes misterios en la historia del rock que quizás nunca se resuelva.

A 28 años de ese momento, no han sobrado teorías para intentar probar que el artista sigue con vida o que se suicidó. Sin embargo, eso ha quedado solo en rumores y el caso de Richey Edwards sigue siendo una verdadera incógnita para sus antiguos seguidores, así como también para aquellos que llegaron después de su desaparición.

El guitarrista y letrista de Manic Street Preachers desapareció en 1995 y nunca más se volvió a saber de él. Foto: Getty Images.

El origen de Richey Edwards

Richard James Edwards nació el 22 de diciembre de 1967 en Blackwood, un pequeño pueblo de Gales. Antes de saltar a la fama asistió a la Universidad de Gales, donde cursó estudios superiores de historia política.

Poco después de graduarse comenzó a viajar con la banda de sus amigos, Manic Street Preachers. Si bien se ha dicho que al principio él mostró poco talento musical, fue su gran capacidad de escribir letras llenas de poesía oscura y que no se igualaban a otras lo que permitió que finalmente se uniera a la agrupación, convirtiéndose en un elemento fundamental dentro de ella.

Durante los años en que Richey Edwards alcanzó a estar junto a la banda publicaron tres discos: Generation Terrorists (1992), Gold Against the Soul (1993) y The Holy Bible (1994).

Fue precisamente con el tercer álbum, publicado un año antes de la desaparición del guitarrista, que Manic Street Preachers ya era una banda que fácilmente era reconocida por sus característicos sonidos.

Pero no todo podía ser tan bueno.

Richey alcanzó a participar en tres álbumes de Manic Stret Preachers. Foto: Getty Images.

Un guitarrista desaparecido

Coincidencia o no, cuando Richey desapareció tenía 27 años: la misma edad en que han fallecido varias superestrellas de la música como Jim Morrison, Kurt Cobain y Janis Joplin. Para muchos, las vivencias que Richey experimentó en su trayectoria musical fueron una especie de “preludio” de su desaparición: excesos de alcohol y drogas, anorexia, problemas de salud mental y canciones escritas por él que reflejaban un duro sufrimiento emocional.

El último día de enero de 1995 el guitarrista y su compañero James Dean Bradfield se registraron en un hotel de Londres, puesto que al día siguiente tenían planeado viajar a Estados Unidos para comenzar una gira de conciertos.

Pero el 1 de febrero, Richey desapareció completamente. Al momento en que lo fueron a buscar a la habitación, no estaba. Mucho menos llegó al aeropuerto para tomar el vuelo.

Lo que viene a continuación es una sucesión de momentos confusos. Se supo que la noche antes de desaparecer, el músico llamó a su madre y le expresó que no deseaba viajar. Ese mismo día le regaló a una amiga un ejemplar de uno de sus libros más amados, Novela con cocaína, del escritor ruso Mark Aguéiev.

Richey le rogó a su amiga que leyera el prólogo del libro, donde el autor hablaba explícitamente de que había estado internado en una clínica psiquiátrica para luego desaparecer por completo.

En la habitación del hotel en que se alojó el compositor también se encontraron otros indicios que llamaron la atención. Un VHS de la obra de teatro Equus, recortes de diario, antidepresivos y un regalo dedicado a alguien llamada “Jo”, a quien le escribió una nota que decía “te amo”.

Las semanas que vinieron después desconcertaron aún más al entorno de Edwards. Se pudo evidenciar que el músico retiró 200 libras de su cuenta, que su salida del hotel de Londres fue el 1 de febrero a las 7 de la mañana y que ese mismo día condujo en su vehículo Vauxhall Cavalier hasta su apartamento en Cardiff.

En esos mismos días, un taxista asegura haber recogido a Richey en King’s Hotel en la ciudad de Newport, Gales. En el trayecto habrían pasado por Blackwood, pueblo donde había nacido el músico, y luego éste pagó en efectivo, se bajó en una estación de servicio y caminó a pie.

Curiosamente, el auto de Richey apareció abandonado 13 días después de su desaparición. Los funcionarios de la policía hallaron dentro algunas pruebas que reflejaban que alguien podría haber estado viviendo dentro del vehículo, pero nada más allá de eso.

Hasta que el 15 de febrero de 1995, la policía de Cardiff entregó un comunicado sobre la desaparición del histórico guitarrista galés: “La policía está ansiosa por encontrar a Richard James Edwards, miembro del grupo de pop Manic Street Preachers, desaparecido en el área de Londres desde el miércoles 1 de febrero de 1995, cuando fue visto por última vez en el London Embassy Hotel a las 7:00 am”.

Antes de desaparecer, Richey Edwards lidió problemas de salud mental, anorexia y consumo de sustancias. Foto: Getty Images.

En todos estos años en que Richey ha permanecido desaparecido, han surgido distintas hipótesis sobre lo que le sucedió. Algunas personas aseguraron haberlo visto en las Islas Canarias y en India, sin embargo, nunca se pudo comprobar que de verdad estuvo allí.

Al guitarrista se le declaró muerto legalmente en 2008. Si bien las leyes británicas permiten que una persona pueda ser declarada fallecida una vez que hayan transcurrido siete años, sus padres no querían hacerlo en caso de que aparecieran nuevas pistas en la indagatoria.

Manic Street Preachers pudo seguir adelante, pero jamás pudieron olvidar a su querido guitarrista. Como un homenaje dedicado a él en 2009 estrenaron Journal for Plague Lovers, álbum que contiene letras escritas por el mismo Richey Edwards tiempo antes de que se concretara su desaparición.

En los 28 años en que su paradero ha sido un completo enigma, la banda ha guardado una parte de sus ganancias obtenidas en caso de que el músico regrese.