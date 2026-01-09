El mundo de Genshin Impact llega a Chile: eventos presenciales y premios por el estreno de Luna IV

Genshin Impact, el popular videojuego de rol y fantasía, llegará a Chile con jornadas especiales para celebrar el lanzamiento de su nueva versión: Luna IV.

La marca global de entretenimiento creadora del videojuego, HoYoverse, anunció una serie de eventos presenciales que se llevarán a cabo el mes de enero en distintos Movistar GameClub, con el objetivo de reunir a la comunidad y darles la experiencia de vivir el mundo mágico del juego en la vida real .

Las actividades se realizarán en Santiago y Concepción y le brindarán a los jugadores la oportunidad de celebrar la nueva etapa del videojuego, participando en experiencias temáticas, participando por premios y formando comunidad.

Genshin Impact: de qué trata el juego

Genshin Impact es un juego gratuito de rol y aventura de mundo abierto, que transporta a sus jugadores al impresionante mundo de Teyvat.

Los jugadores asumen el papel de un viajero misterioso, que se encuentra en una aventura para descubrir el destino de su familiar perdido.

Con el nuevo lanzamiento de “Canción Lunar”, los jugadores tendrán la oportunidad de poder explorar la séptima región del mapa, descubriendo nuevas culturas, paisajes y personajes.

Gracias a la función de almacenamiento sincronizado y a su modo multijugador, ahora los jugadores pueden continuar su aventura en PlayStation 5, Xbox, PC, Android e iOS en solitario o con amigos.

Eventos de lanzamiento: fechas, lugares y experiencias

La programación de los eventos se llevará a cabo en los clubes Movistar GameClub de Mallplaza Vespucio, Mallplaza Norte y Mallplaza Trébol, espacios que se transformarán en puntos de encuentro para la comunidad del videojuego.

El mundo de Genshin Impact llega a Chile: eventos presenciales y premios por el estreno de Luna IV Foto: Movistar GameClub

Entre el 12 y el 25 de enero de 2026, los visitantes recibirán una postcard del Espíritu Lunar, donde podrán escribir sus deseos y colocarlos en un espacio especial, como parte de una experiencia simbólica vinculada al universo fantasioso del juego.

Cada una de las sedes contará con 18 computadores que estarán disponibles para jugar Genshin Impact y acceder a premios en Protogemas, siguiendo la mecánica oficial del título.

La celebración también contará con actividades y espacios enfocados en la creatividad, con el objetivo de permitir que los asistentes se expresen artísticamente. El 17 de enero, el Movistar GameClub de Mallplaza Vespucio será sede de un workshop gratuito de cosplay, que será guiado por cosplayers chilenos.

Los participantes tendrán acceso a materiales y espacio para aprender a crear sus propios trajes inspirados en la nueva versión del juego.

Madrugaming temático y premios especiales

La actividad final de la celebración será el 24 de enero y consistirá en una edición completamente dedicada a Genshin Impact de Madrugaming, el característico evento nocturno de Movistar GameClub.

El mundo de Genshin Impact llega a Chile: eventos presenciales y premios por el estreno de Luna IV Foto: Movistar GameClub

Esta se dará por iniciada a las 21:00 y se extenderá hasta las 09:00 horas del 25 de enero. Se realizará de manera simultánea en los tres clubes mencionados de Santiago y Concepción.

Durante el transcurso de la noche, los fanáticos podrán disfrutar de juegos libres y desafíos especiales, entre los que se incluyen trivias del videojuego, desafíos musicales, pruebas dentro del abismo y minijuegos. Por otra parte, se hará entrega de premios físicos y pases gratuitos para Movistar GameClub entre los asistentes.

Como complemento, quienes finalicen la experiencia podrán participar en un sorteo especial, cuyos premios incluyen figuras oficiales de Genshin Impact. Con estas actividades, HoYoverse busca que el lanzamiento de la Versión Luna IV: Canción Lunar se convierta en un hito para la comunidad gamer local.